DEÜ'den Malatya'ya mescit desteği

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmayı sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’ya bu kez mescit kazandırdı.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya koyduğu örnek dayanışmayı sürdürüyor. Süreçte çeşitli sosyal yardım ve destek faaliyetlerini depremden etkilenen şehirlere ulaştıran DEÜ, bölgeden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara hızla cevap vererek yaraları sarıyor. Son olarak DEÜ, depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’da, DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde ve Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının girişimleriyle konteyner mescit kurulumu yaptı. 3 binin üzerinde depremzedenin bulunduğu Malet-2 Konteyner Kentteki mescit hizmetini kısa sürede tamamlayarak Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne devreden Dokuz Eylül Üniversitesi, bölgeye yönelik hizmet seferberliğine bir yenisini eklemiş oldu. Felaketin yıldönümünde Malet-2 Konteyner Kentte gerçekleştirilen açılış programına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, kurum temsilcileri, DEÜ Üst Yönetimi ve bölge halkı katıldılar.

ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLECEK

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 180 metrekare alana sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mescidinin, Malet-2 Konteyner Kentte önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti. Malet-2 Konteyner Kente daha önce DEÜ eliyle bir eğitim sınıfı ve Mobil İçme Suyu Arıtma Ünitesi kazandırdıklarını belirten Rektör Hotar, “6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketinin acısını yüreğimizde taşımaya, afetin yaralarını sarmaya ilk günkü sorumluluğumuzla devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projemiz yalnızca mescit olarak değil, umuyoruz ki hiç gerek kalmasın ama acil durumlarda konaklama amaçlı da kullanılabilecek” dedi.

14 günde tamamlanan mescidin kadın ve erkekler için ayrı bölümlerinin olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Prefabrik olarak kurulumunu yaptığımız mescidimizin içine klima, ısıtıcılar, iç ve dış ses sistemi, Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif, ilmihaller, çocuklarımız için Elifba'lardan oluşan küçük bir kitaplık ve şadırvan da ilave ettik. Kısa sürede inşa ederek hizmete sunduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Mescidimizin açılış kurdelesini, programımıza katılan konuklarımız ve vatandaşlarımızla birlikte kestik. Bölgemize hayırlar getirmesini umduğumuz yeni hizmet birimimizi, kurdele kesiminin ardından programımıza katılan konuklarımız ve vatandaşlarımızla birlikte gezdik” şeklinde konuştu.

TALEPLERİ DİKKATE ALDIK

Mescidin bölgeden gelen talepler doğrultusunda yapıldığını aktaran Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, büyük felaketi yaşadığımız ilk andan itibaren bölgede bulunuyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz. Bugüne kadar afetten etkilenen şehirlerimize sağlıklı içme suyundan barınmaya, atık bertarafından mutfak hizmetine, sağlıktan eğitime, yapı stoku incelemelerinden psiko-sosyal destek faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hizmetler ulaştırdık. Bölgeden gelen talepleri de dikkate alan Kurumumuz, bu kez manevi dünyamızı zenginleştirecek bir hizmete daha imza attı. Bölgeye daha önceki ziyaretimizde büyüklerimizin bizden mescitleriyle ilgili ricası olmuştu. Biz hem onların mescitlerinde gerekli iyileştirmeleri yaptık hem de burada ihtiyaç üzerine yeni bir mescit inşa ettik. 180 metrekarelik geniş alanı ile aynı anda 180 kişiye kadar hizmet verebilecek olan mescidimizin bölgeye hayırlı olmasını diliyoruz. Mescidimizin kurulumunda emekleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk alanındaki girişimleriyle Türkiye’nin zirvesinde yer alan Araştırma Üniversitemiz, depremlerden etkilenen şehirlere desteğini, devletimizin öncülüğünde bundan sonra da sürdürmeye devam edecek” ifadesinde bulundu.

DEÜ’YE TEŞEKKÜR

Programda konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgeye desteği ve hizmetleri için Dokuz Eylül Üniversitesi’ne teşekkür etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da DEÜ’nün Malatya’ya bu süreçte sağladığı hayati hizmetlerin önemine dikkat çekerek, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a bölgede üstlendikleri tarihi adımlar için teşekkür etti. Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu ise, DEÜ’nün bölgeye birçok alanda yardım faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlatarak, mescit hizmetinin de bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.