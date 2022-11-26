DEÜ'den kadın şiddetine karşı anlamlı etkinlik

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çalıştay düzenledi. Farklı çalışma grupları oluşturulan çalıştayda, sosyal politika, sosyal psikoloji, dil/söylem, edebiyat, sosyal medya, hukuk, sanat, kadın istihdamı ve çalışma yaşamı temalarında şiddetle mücadele önerileri, yöntemleri ve planlamaları değerlendirildi.İZMİR (İGFA) - Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet görevi dahilinde de başarılı projeler yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir çalıştay düzenledi. DEÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM), DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı ile DEÜ S.S. Eğitim Öğretim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi paydaşlarından oluşan çalıştaya; İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yurdanur Asa, kurum temsilcileri, öğretim üyeleri, emniyet ve jandarma mensupları, alanda çalışan uzmanlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar.

Çalıştay yürütücülüğünü DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay, DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Müdürü Prof. Dr. İ. Sibel Safi’nin yaptığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele alanları ve metotları ele alındı. Moderatör, raportör ve katılımcıların yer aldığı farklı çalışma grupları oluşturulan çalıştayda, sosyal politika, sosyal psikoloji, dil/söylem, edebiyat, sosyal medya, hukuk, sanat, kadın istihdamı ve çalışma yaşamı temalarında şiddetle mücadele önerileri, yöntemleri ve planlamaları değerlendirildi. Tek oturumdan oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinde; bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde izlenecek politika önerileri açıklandı. Bildirgede, kadına yönelik şiddet ve tacizin fark edilmesi ile birey, aile ve çalışma yaşamındaki şiddetle mücadelede multidisipliner davranış ve tutum modellemelerine gidilmesi gerekliliği vurgulandı.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Çalıştayı değerlendiren DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay, “Öncelikle bu özel günde bizlerle birlikte olan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler’in bugünü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etmesinden bu yana birçok faaliyetler yapılıyor. Üniversitemiz öncülüğünde, bu konuyu farklı boyutlarıyla ele almak için alanında uzman isimlerin katılımlarıyla çalıştayımızı düzenledik. Bir daha böyle bir gün dolayısıyla toplanmamak için sürekli arayış içindeyiz. Şiddetle muhatap olan insanların sonrasında yapması gerekenlere ilişkin hepimize roller düştüğünü düşünüyoruz. Bu çalıştayda bunların üzerinde durduk” dedi.

“ŞİDDET FARKLI BOYUTLARDA GELİŞİYOR”

Çalıştayın yöntemi üzerine konuşan DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, “Kendi alanlarımızda maalesef gözlemlediğimiz şiddetin farklı boyutlarda geliştiğini söyleyebiliriz. Konuya bir akademisyen olarak yaklaşımlarımız mevcut; ancak sahada neler olduğunu çok boyutlu değerlendireceğiz. Farklı masalarda fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak, değerli katılımcılarla bunları tartıştık. Yine katılımcıların katkılarıyla bu çalıştayı ilerleyen süreçte büyütmek istiyoruz. Konuyu şiddetten uzaklaşmak adına sıcak tutmak istiyoruz” diye konuştu.

“HUKUKTA İLERLEME SÖZ KONUSU”

DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Müdürü Prof. Dr. İ. Sibel Safi ise, “Hukuk anlamında devletin pozitif ve negatif yükümlülüklerini konuşmak bizim işimiz. Uluslararası ve bölgesel sözleşmelere de taraf olduğumuzu dikkate alırsak, hukuk anlamında yapılacak şeyler konusunda ilerleme kaydedildiğini görmekteyiz. Burada şiddetin önüne geçebilmek için hukuku konuşmanın yanı sıra sosyal politikalar ve yine politika yapıcılara hangi destekleri verebiliriz üzerinde duracağız. Kurumum adına katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılan çalıştayın ardından katılımcılara, DEÜ tarafından katılım belgesi verildi.