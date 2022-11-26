Son Dakika

DEÜ'den kadın şiddetine karşı anlamlı etkinlik

GÜNDEM 26.11.2022, 13:32
DEÜ'den kadın şiddetine karşı anlamlı etkinlik

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çalıştay düzenledi. Farklı çalışma grupları oluşturulan çalıştayda, sosyal politika, sosyal psikoloji, dil/söylem, edebiyat, sosyal medya, hukuk, sanat, kadın istihdamı ve çalışma yaşamı temalarında şiddetle mücadele önerileri, yöntemleri ve planlamaları değerlendirildi.İZMİR (İGFA) -  Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet görevi dahilinde de başarılı projeler yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir çalıştay düzenledi. DEÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM), DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı ile DEÜ S.S. Eğitim Öğretim Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi paydaşlarından oluşan çalıştaya; İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yurdanur Asa, kurum temsilcileri, öğretim üyeleri, emniyet ve jandarma mensupları, alanda çalışan uzmanlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar.

Çalıştay yürütücülüğünü DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay, DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Müdürü Prof. Dr. İ. Sibel Safi’nin yaptığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele alanları ve metotları ele alındı. Moderatör, raportör ve katılımcıların yer aldığı farklı çalışma grupları oluşturulan çalıştayda, sosyal politika, sosyal psikoloji, dil/söylem, edebiyat, sosyal medya, hukuk, sanat, kadın istihdamı ve çalışma yaşamı temalarında şiddetle mücadele önerileri, yöntemleri ve planlamaları değerlendirildi. Tek oturumdan oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinde; bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde izlenecek politika önerileri açıklandı. Bildirgede, kadına yönelik şiddet ve tacizin fark edilmesi ile birey, aile ve çalışma yaşamındaki şiddetle mücadelede multidisipliner davranış ve tutum modellemelerine gidilmesi gerekliliği vurgulandı.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Çalıştayı değerlendiren DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay, “Öncelikle bu özel günde bizlerle birlikte olan konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler’in bugünü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etmesinden bu yana birçok faaliyetler yapılıyor. Üniversitemiz öncülüğünde, bu konuyu farklı boyutlarıyla ele almak için alanında uzman isimlerin katılımlarıyla çalıştayımızı düzenledik. Bir daha böyle bir gün dolayısıyla toplanmamak için sürekli arayış içindeyiz. Şiddetle muhatap olan insanların sonrasında yapması gerekenlere ilişkin hepimize roller düştüğünü düşünüyoruz. Bu çalıştayda bunların üzerinde durduk” dedi.

“ŞİDDET FARKLI BOYUTLARDA GELİŞİYOR”

Çalıştayın yöntemi üzerine konuşan DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, “Kendi alanlarımızda maalesef gözlemlediğimiz şiddetin farklı boyutlarda geliştiğini söyleyebiliriz. Konuya bir akademisyen olarak yaklaşımlarımız mevcut; ancak sahada neler olduğunu çok boyutlu değerlendireceğiz. Farklı masalarda fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak, değerli katılımcılarla bunları tartıştık. Yine katılımcıların katkılarıyla bu çalıştayı ilerleyen süreçte büyütmek istiyoruz. Konuyu şiddetten uzaklaşmak adına sıcak tutmak istiyoruz” diye konuştu.

“HUKUKTA İLERLEME SÖZ KONUSU”

DEÜ Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Müdürü Prof. Dr. İ. Sibel Safi ise, “Hukuk anlamında devletin pozitif ve negatif yükümlülüklerini konuşmak bizim işimiz. Uluslararası ve bölgesel sözleşmelere de taraf olduğumuzu dikkate alırsak, hukuk anlamında yapılacak şeyler konusunda ilerleme kaydedildiğini görmekteyiz. Burada şiddetin önüne geçebilmek için hukuku konuşmanın yanı sıra sosyal politikalar ve yine politika yapıcılara hangi destekleri verebiliriz üzerinde duracağız. Kurumum adına katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılan çalıştayın ardından katılımcılara, DEÜ tarafından katılım belgesi verildi.

 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Bodrumspor 14 22
7. Boluspor 13 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4