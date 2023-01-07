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DEÜ'den engelsiz topluma örnek proje

GÜNDEM 07.01.2023, 09:23
DEÜ'den engelsiz topluma örnek proje

DEÜ, özel gereksinimli bireylerin aile fertlerinin yaşam kalitesini artıracak “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” projesini geliştirdi. İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi koordinesinde, özel gereksinimli bireylerin aile fertlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” adlı proje, bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistler eşliğinde evde egzersiz yapma fırsatı sunacak. TÜBİTAK’ın desteklediği proje tanıtım toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Toplumda engelleri kaldırma noktasında ailelerimizin de hayatını kolaylaştırmak, güçlerine güç katmak için bu projeyi geliştirdik” dedi.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kiraz Belediyesi ve Kiraz Kaymakamlığı iş birliğinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Üniversitenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi koordinesinde, özel gereksinimli bireylerin aile fertlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” adlı proje, bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistler eşliğinde evde egzersiz yapma fırsatı sunacak. Kiraz’daki DEÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen proje tanıtım toplantısına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile aileler katıldılar.

TÜBİTAK DESTEKLİYOR

Toplantıda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalışmanın ‘TÜBİTAK-4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı’ kapsamında yürütüleceğini belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet görevini de aksatmadan yürüttüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Projeye katkı sunan yerel yönetimler aracılığıyla, özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine ulaşarak; katılımcılara ön bilgilendirmeyi bugünkü programımızda yapmış bulunmaktayız. Bu aşamada katılımcılara seminer yoluyla projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılarak, egzersiz videolarını izleyebilecekleri tabletlerin dağıtımı sağlandı. Hedefimiz, ebeveynlerin kas-iskelet sistemi ağrılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırarak, ebeveyn ve çocukları daha mutlu kılmak” dedi.

PROJE YAYGINLAŞTIRILACAK

Projenin çevrim içi görüşmeler ve bilgilendirme faaliyetleri ile yaygınlaştırılacağını ifade eden Rektör Hotar, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültemizin projeye gösterdiği hassasiyet ve çalışmaları için öncelikle fakülte mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz engelleri kaldırma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yaparken ailelerimizin de hayatlarını kolaylaştırmak, güçlerine güç katmak için projeler geliştiriyoruz. Çalışmamız burada örnek bir grup üzerinde olacak; ancak projeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hocalarımızın gönüllülüğü ile de birleşince bugün bu güzel manzara ortaya çıktı. Projeye katkılarından dolayı paydaşlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DEÜ’YE TEŞEKKÜR

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, “İzmir’in bir ucunda bulunan ilçemize, İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesini kazandıran Sayın Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kiraz Belediyesi olarak, bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmanın yaygınlaştırılması için bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Kiraz Kaymakamı Onur Titiz ise konuşmasında, projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyleyerek, “Projenin hayata geçirilmesinde emeklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi hocalarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLUMA HİZMET

Toplantıya katılan DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Sevgi Özalevli ise şunları kaydetti: “Yükseköğretim kurumu olan üniversitelerin, eğitim verme, bilgi üretme dışında en önemli görevlerinden biri de bilimsel yaklaşımlar ışığında toplum hizmeti sağlamasıdır. 30 yıllık bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistlerimiz ile birlikte özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerimize evinde egzersiz yapma fırsatı sunduk. Bu bakış açısı ve Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın desteği ile kurguladığımız projemizde, özel gereksinimli çocukların ailelerine hizmet vermeyi amaçladık.”

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