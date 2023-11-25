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DEÜ'de Öğretmenler Günü için özel program

GÜNDEM 25.11.2023, 10:14
DEÜ'de Öğretmenler Günü için özel program

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) Öğretmenler Günü için kutlama programı düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına atfedilen DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’ndeki program, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete göç eden ve şehit olan tüm öğretmenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Törende konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, “Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinde büyük pay sahibi olan Buca Eğitim Fakültemizde bir araya geldiğimiz kıymetli hocalarımıza minnettarlığımızı belirtmek istiyor, her birinin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi’nde (BEF), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tören düzenledi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde Buca Eğitim Fakültesi tarafından koordine edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına atfedilen program, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete göç eden ve şehit olan tüm öğretmenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. BEF’in Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Koro ve Orkestrası’nın müzik dinletisiyle devam eden Buca Eğitim Fakültesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonu’ndaki programa; Milli Eğitim eski Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar.

EĞİTİMDE DEÜ MARKASI

Tören programında konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, “Köklü tarihi ve ülkemizin eğitim camiasına katkılarıyla bir marka haline gelen Buca Eğitim Fakültemizde, bu anlamlı günde hocalarımız ve öğrencilerimizle bir arada olmaktan kıvanç duyuyoruz. Üniversitemizin uluslararası boyutta eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinde büyük pay sahibi olan Buca Eğitim Fakültemiz, yüklendiği sorumluluklarla milli eğitim politikalarımız için son derece değerli bir misyonu yerine getirmektedir. Aynı zamanda topluma duyarlı eğitimciler yetiştiren kurumumuz, bu alanda da bugüne kadar yurdumuzun pek çok bölgesinde örnek projelere imza atmıştır. Bugün bir arada olduğumuz kıymetli hocalarımıza minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyor, öğretmenler gününüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

“TOPLUMUN REHBERLERİ”

Programda söz alan Milli Eğitim eski Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ise meslek yaşantısına yönelik anılarını katılımcılarla paylaşarak, öğretmenlerin toplumdaki rollerine dikkat çekti ve öğretmenlerin yol gösteren birer rehber olduklarını vurguladı.

Törende konuşma yapan bir diğer isim DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre ise, geçtiğimiz yıllarda Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı alan ve üç anabilim dalı Engelsiz Program Nişanı’na layık görülen Fakültenin başarılarından bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ SUNULDU

Programda ayrıca “Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik”, “Şehit Öğretmen Ayşe Nur Alkan” ve DEÜ’nün Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını aktaran “Deprem Bölesinde Biz De Varız - DEÜ” video gösterimleri yapıldı. Programın son bölümünde ise DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’nde 25 yılını tamamlamış olan ve Fakülteden bu yıl emekliliğe ayrılan öğretim üyelerine plaket sunulurken; “Buca’ya Sevgilerle” isimli posta sanatı sergisi de program katılımcıları tarafından gezildi.

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