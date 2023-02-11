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DEÜ afet bölgesinde yapı stokunu inceleyecek

GÜNDEM 11.02.2023, 09:35
DEÜ afet bölgesinde yapı stokunu inceleyecek

DEÜ, deprem bölgesindeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğine hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yürüttüğü arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri ile depremzedelere umut olmuştu. Deprem araştırmaları alanında Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan DEÜ, bu kez bölgedeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğine hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bölgede yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetleri ile enkaz altında kurtarılmayı bekleyen depremzedelere umut olmuştu. Felaketin ardından Araştırma Uygulama Hastanesi çalışanları aracılığıyla deprem bölgelerinde sağlık hizmeti vermek için hızlı adımlar atan ve Hatay’a ulaşan ilk sağlık ekibi olan DEÜ, bir yandan da acil ihtiyaçlara yönelik yardım kampanyaları düzenlemişti. Deprem uzmanları ve inşaat mühendisi akademisyenleri de afet bölgesinde incelemelerde bulunan DEÜ, bu kez bölgedeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile iş birliğine hazırlanıyor.

SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, “Afet bölgesinde bulunan mevcut yapı stokunun son halinin değerlendirilmesi, deprem tehlikesi ve risklerinin belirlenmesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir çalışmaya hazırlanıyoruz. Bakanlık ile iletişime geçerek bu yönde bir çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Bakanlık yetkilileri de girişimimize oldukça olumlu yaklaştı. Bu kapsamda, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımız, bölgede hangi yapıların depreme karşı dayanıklı kalabildiğinin tespitinin yanı sıra; hangilerinin riskler içerdiğini, kullanılabilir ya da yıkılması gerektiğini belirleyecekler” dedi.

"HOCALARIMIZIN YETKİNLİĞİNE GÜVENİYORUZ"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Türkiye’nin en önemli deprem araştırma merkezlerinden birine sahip olan DEÜ’nün, toplumsal yarar misyonu ile yerel yönetimlere katkı ve vatandaşların bilinçlendirilmesi çalışmalarını ciddiyetle yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Tanarslan, “Ülkemizi yasa boğan, büyük kayıplar verdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Daha önce İzmir depremindeki çalışmalarından dolayı DEÜ’lü hocalarımızın bu konudaki yetkinliklerine güveniyoruz. Güneydoğu Bölgemizi etkileyen deprem felaketi sonrası, bu kez Bakanlığın mühendis grubu ile bu yönde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Değerli neticelerin alınacağını düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

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