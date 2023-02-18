Destek çağrısı karşılık buldu

Deprem felaketinden etkilenen bölgeler için konteyner üretimine devam ettiklerini dile getiren Yako Groups'un çağrısına olumlu yanıt geldi.İSTANBUL (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem sonrası Yako Groups, bir yardım kampanyası başlatarak depremzedelere destek olmak amacıyla konteyner üretimine geçti. Maliyetine konteyner üretimine başlayan firma, daha hızlı ve daha fazla üretim için prefabrik yapı tesliminde KDV indirimi talebi çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı olumlu dönüş bulurken Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.

Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, "Oransal açıdan baktığımızda ise 6 konteynerde 1 konteyner alımının ücretsiz olması anlamına geliyor. Yine indirim doğrultusunda sağlanan imkan ile 6 milyon vatandaşımız yerine aynı maliyetle 7 milyon vatandaşımız barınma imkanına sahip olabilecek. Bu destekleyici karar için devlet bürokrasisi ve karar mercilerine teşekkür ediyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.