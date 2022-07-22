Derya Yanık Şuşa'yı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan’a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Merdinli Köyüne, Fuzuli Uluslararası Havalimanına ve 28 yıl aradan sonra Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Şuşa’ya ziyarette bulundu.ANKARA (İGFA) - Bakan Derya Yanık, 19-21 Temmuz 2022 tarihli Azerbaycan ziyaretinin üçüncü gününde Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Fuzuli şehrine geldi. Tarihi Merdinli Mescidi'nde incelemelerde bulunan Bakan Derya Yanık, daha sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na gitti ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, program kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa kentindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Mescidi'ni ziyaret etti. Yanık, burada yaptığı konuşmada Ermeni işgali döneminde yaşananların derin üzüntü verdiğini belirtti. Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman yan yana olduğunu vurgulayan Bakan Derya Yanık, gelecekte tüm dünyanın her alanda bugünden daha güçlü bir Azerbaycan göreceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık'a gezisi sırasında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da eşlik etti.