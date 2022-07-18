Derya Yanık Azerbaycan'a gidiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 3 gün sürecek ziyaretinde Bakü’de ikili görüşmelerde bulunacak, şehitlikleri, DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi’ni ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Şusa’yı ziyaret edecekANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan’a 19-21 Temmuz tarihlerinde 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlığının görev alanındaki çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında tecrübe aktarımı amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek olan Bakan Yanık’ın ziyaretinde, bu konularla ilgili iş birliği protokollerinin de imzalanması planlanıyor.

Bakan Yanık, yarın hareket edeceği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin “Ümummilli lideri” Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edecek. Derya Yanık daha sonra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüşecek.

Bakan Yanık, 20 Temmuz’da Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelecek ve ardından "DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi”nde incelemelerde bulunacak.

Bakan Yanık, 21 Temmuz Perşembe günü ise 28 yıl aradan sonra Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Şusa’da, şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek.