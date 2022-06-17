Ders zili bugün son kez çalıyor

18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak. Okullarda son ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'ler aracılığıyla öğrencilerin eğlenerek öğreneceği 14 farklı yaz etkinlik kursunun startını veriyor.ANKARA (İGFA) - 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönemin son zili bugün çalacak. Karne alacak milyonlarca öğrenci yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek.

ÖĞRENCİLERİN EĞLENEREK ÖĞRENECEĞİ 14 FARKLI YAZ ETKİNLİK KURSU AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı; Matematik, İngilizce, bilim ve sanat olmak üzere 3 yaz okulunun yanı sıra 6-18 yaş öğrencilerin akran ve arkadaşlarıyla bir arada eğlenip öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacağını duyurdu.

Yaz tatilinde matematik, İngilizce ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimine destek verilen bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) açılacak bilim ve sanat yaz okullarının yanı sıra öğrencilerin yaz tatilinde daha verimli ve etkin zaman geçirebilmeleri amacıyla yaz etkinlikleri kursları düzenleneceği belirtildi.

Kurs programı, spor etkinlikleri, halk oyunları, müzik ve gösteri etkinlikleri, görsel sanatlar etkinlikleri, kişisel gelişim, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, oryantiring, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe, model uçak yapımı, bilgisayar etkinlikleri ve mutfak sanatları alanlarını kapsayacak.

16 FARKLI ÇOCUK OYUNU HAZIRLANDI

Kişisel gelişim derslerinde ise bilgisayarda grafik ve sunum yapma ve bilgi teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek. Bunun yanında geleneksel çocuk oyunları kursunda çocuklar için 16 çeşit farklı oyun içeriği hazırlandı. Etkinlikler, konularına göre öğretmenler, usta öğreticiler ve antrenörlük belgesi sahibi eğiticiler tarafından verilecek.