Derince Millet Bahçesi'nde temizlik çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Derince Millet Bahçesi’ni pırıl pırıl yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Mevcut yeşil alanları da zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, mesire alanları başta olmak üzere yeşil alanlarda periyodik olarak temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Derince Millet Bahçesinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPILDI

Vatandaşların hem bakımlı hem de temiz bir çevrede dinlenebilmesi için ekipler Derince Millet Bahçesi’nde bulunan yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan millet bahçesi içerisinde yer alan yürüyüş yolları, park ve spor alanlarında ise mıntıka temizliği yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil alanların düzenli ve temiz olması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.