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Derince Kütüphanesi hizmete girdi

GÜNDEM 06.03.2024, 17:08
Derince Kütüphanesi hizmete girdi

Derince Millet Bahçesi içindeki akıllı kütüphane, gençlerin akademik yolculuğuna katkı sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akıllı ve çağdaş bir kütüphane ortamında ders çalışabilmeleri için inşa ettiği Derince Kütüphanesini törenle hizmete açtı. Derince Millet Bahçesinde yer alan kütüphanenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerin bizlerden istediği bu güzel mekânların sayısını Kocaeli’nde daha da arttıracağız. Buralarda geleceğin büyük Türkiye’sini inşa edecek yeni nesillerin yetişmesini temenni ediyorum” dedi.  dedi.

AÇILIŞA GENİŞ KATILIM

Derince Millet Bahçesi içindeki Nihat Erim Caddesi No: 6 Derince Çenesuyu adresinde hizmet verecek kütüphanenin açılışına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

GENÇLERİN BİZDEN TALEBİYDİ

Başkan Büyükakın açılış öncesinde vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı. “Çok güzel bir mekân olan Derince Millet Bahçesi içindeyiz” diyen Başkan Büyükakın, “Onu daha güzel hale getiren ise Derince Kütüphanemiz olacak. Gençler bana hem ders çalışabilecekleri, hem sohbet edebilecekleri mekânlar istediklerini söylüyor. Biz gençliğimizde kütüphanelere kaynağa erişmek için giderdik. Şimdi kütüphaneler, etüt maksatlı da kullanılıyor. Gençler bunu talep ediyor” dedi. “Bu mekânların sayısını Kocaeli’de daha da arttıracağız” diyen Başkan Büyükakın, “Bu alanların asıl formatı genç mekân olarak geçiyor. Gençler burada çalışacaklar, ara verip sohbet edecekler, tekrar dönüp çalışmalarına devam edecekler. Bu sinerjiyle daha da verim alacaklar” dedi.

GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDECEK NESİL

İlk emri oku olan bir dinin mensuplarının bu tür mekânları yaşam alanı olarak görmesinin son derece doğal olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın,  “Buralarda geleceğin Büyük Türkiye’sini inşa edecek yeni nesillerin yetişmesini temenni ediyorum” dedi. 

MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ’DEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın’ın ardından açılışa katılan Milletvekili Hülagü de bir konuşma yaptı. Hizmet siyasetinin devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Hülagü, “Kocaeli’nde bu kervanın başında Tahir Başkan var” dedi. Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının üç hedefi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hülagü, “Ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, bağımsız Türkiye ve bilim yönünde güçlü bir ülke hedefiyle ilerlediler. Biz de bu hedefe ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Öğrencilerin bir arada ders çalışmalarının sinerjilerini arttırdığına dikkat çeken Hülagü, “Bu mekânların yaygınlaşmasını diliyorum. Okuma noktaları son derece önemli. Başkanımıza ve ekibine bu önemli hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLERDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından vatandaşlar ve öğrencilerin de katılımıyla Derince Kütüphanesi hizmete açıldı. Başkan Büyükakın öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Gençler, kendileri için böyle güzel bir çalışma ortamı açtığı için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

OKUMA VE DERS ÇALIŞMA KONFORUNA KATKI

Derince Kütüphanesi, 598 metrekare alan üzerinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kütüphaneden en iyi şekliyle yararlanabilmeleri için her ayrıntıyı düşündü. Akıllı kütüphane sistemine sahip olan kütüphanede, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu yer alıyor. Ayrıca modern kütüphane mobilyalarıyla dekore edilen alan okuma ve ders çalışma konforuna katkı sunuyor.

8 BİN ADET KİTAP

Akıllı kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede; 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 187 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.

 

DIŞ ALAN GENÇLER İÇİN DİZAYN EDİLDİ

Büyükşehir, kütüphanenin içine gösterdiği özeni dış mekânda da uyguladı. Bu nedenle kütüphanenin arka tarafında bulunan alan kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirlendi.. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek. Bu esnada kütüphane yönetimi tarafından öğrencilere ve kütüphane misafirlerine küçük ikramlarda bulunulacak.

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