Dereköy Sınır Kapısı'nda modernizasyon başlıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilıki Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyon çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli TSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri,T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve beraberindeki heyet ile birlikte Dereköy Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili olarak açıklamada bulunan Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, dış ticaretin yüzde 40’nın karayolu ile yapıldığının altını çizerek sınır kapılarının önemine vurgu yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile iş birliği içerisinde Dereköy Sınır Kapısı'nda yapılacak olan modernizasyon çalışmalarının yakında başlayacağının müjdesini aldıklarını belirten Başkan Ilık, “İnşallah 1 yıl gibi kısa bir sürede Kırklareli ilimiz Avrupa’ya çıkış noktası olan Bulgaristan sınırında çok modern, geniş ve hızlı işleyen ve Kırklareli'ne, ülkemize yakışır yeni bir gümrük kapısına kavuşmuş olacak. İnşallah Allah nasip ederse 1 yıl sonra bu güzel gümrük kapısını açmak bizlere nasip olur” diye konuştu. Yapılacak olan modernizasyon çalışması ile modern bir hale gelecek olan Dereköy Sınır Kapımızın ülkemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.