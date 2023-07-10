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Dere temizliğinde çıkanlar şaşkına çevirdi

GÜNDEM 10.07.2023, 15:55
Dere temizliğinde çıkanlar şaşkına çevirdi

Metrekareye 94 kilogram yağışın düştüğü Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak mahallesinde bulunan Şahbaz deresinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizleme işlemleri tamamlandı.MANİSA (İGFA) -  MASKİ ekipleri tarafından dereden 12 kamyon olmak üzere 240 ton çöp çıkarıldı. Dere içerisine atılan halı, valiz, moloz ve hafriyat, plastikler, mobilya, cam şişe, araç tekerlekleri gibi atıklar şaşkına çevirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, yaptığı açıklamada derelerin çöplük olmadığını bir kez daha vurguladı.  

Geçtiğimiz ay Akhisar ilçesinde yaşanan ani sağanakta metrekareye yaklaşık 94 kilogram yağış düşmüştü. Hem yağış anında hem de yağış sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri anında müdahalelerde bulundu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi içerisinde bulunan Şahbaz deresinde yürüttüğü temizleme çalışmalarını tamamladı.

ŞAHBAZ DERESİ’NDEN 12 KAMYON 240 TON ÇÖP ÇIKARILDI

MASKİ ekipleri, Hacıishak mahallesi içerisinden geçen Şahbaz Deresi’nden 12 kamyon olmak üzere toplamda 240 ton çöp çıkardı. Temizliği tamamlanan dereden çıkan insani atıklar ise şaşkına çevirdi. Kamyon kamyon çıkan çöplerin içerisinde bulunan halı, valiz, moloz ve hafriyat, plastikler, mobilya, cam şişe, araç tekerlekleri gibi atıklar Çevre koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından tek tek temizlendi. 

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