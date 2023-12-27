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Dere, deniz ve kıyılardan 49 kamyon katı atık

GÜNDEM 27.12.2023, 12:46
Dere, deniz ve kıyılardan 49 kamyon katı atık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2023 yılında dere, deniz ve deniz kıyılarından toplamda 49 kamyon katı atık topladı.KOCAELİ (İGFA) -  Doğaya önem veren ve çevre projeleriyle doğal yaşamı her zaman destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar veren atıkların da toplanmasını titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında dere, deniz ve deniz kıyılarından toplamda 49 kamyon katı atık topladı.

DERELERDEN 20 KAMYON KATI ATIK

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2023 yılsonu raporuna göre İzmit Kumla ve Kilez derelerindeki sabit bariyerlerden 211 metreküp yani yaklaşık 20 kamyon katı atık toplandı. İZAYDAŞ 1, İZAYDAŞ 2 VE İZAYDAŞ 3 deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden yaklaşık 138 metreküp karşılığı 14 kamyon ve Mavi Takım tarafından deniz kıyı şeritlerinden 13 bin 628 kg’ı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplamda 15 bin 851 kg yani 15 kamyon katı katığın toplanması gerçekleştirildi.

PLASTİK VE METAL ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME

2023 yılı boyunca toplanan tüm katı atıklar, Kocaeli Büyükşehir ekipleri tarafından ayrıştırılarak plastik ve metal atıkların geri dönüşüme yollanması sağlanıyor ve bu atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Bunların dışındaki atıklar ise diğer atık olarak sınıflandırılıyor ve bu atıklar İZAYDAŞ’a gönderilerek bertaraf ediliyor.

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