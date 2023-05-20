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Depremzedelere kadınlara Adana şefkati

GÜNDEM 20.05.2023, 17:00
Depremzedelere kadınlara Adana şefkati

Depremden etkilenen kız çocukları ile kadınlara Adana Büyükşehir Belediyesi sosyolojik destek sağlıyor.ADANA (İGFA) - Adana’da yaşayan kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları ile ilgili bilgilerini ve hizmetlere erişimlerini iyileştirmek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddette karşı korunmaları için ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türkiye ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) katkısıyla Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı  (TAPV) koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi iş birliği ile Depremden Etkilenen Kız Çocuklarının ve Kadınların Güçlenmesi Projesi başladı.

Bu kapsamda Aralık 2023’e kadar sürecek TAPV ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı/Güvenli Annelik Bilgilendirme ve Danışmanlık Alan Çalışmaları Konulu İş Birliği Protokolü 4 Mayıs 2023 tarihinde imzalandı. Adana Büyükşehir Seyhan Belediyesi iş birliğinde toplum temelli model ile hane ziyaretleri ve psikososyal destek faaliyetleri ile 3 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşılması planlanıyor.

Projeyle topluluk tabanlı ekipler gebe kadınları, doğum sonrası ve emziren anneleri izleyecek ve onları temel güvenli annelik mesajlarıyla güçlendirecek, kız çocukları psikososyal destek faaliyetleri ile özgüvenlerini ve öz bakımlarını geliştirecek, farkındalık faaliyetleri ile ebeveynlerin çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusunda farkındalığı artırılacak ve kız çocuklarının okula devam etmesi desteklenecek. Ziyaretler sırasında gerekli durumlarda kadınlar ve kız çocukları da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet koruma ve destek mekanizmalarına yönlendirilecek.

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