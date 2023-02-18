Depremzedelere istihdam ASKON'dan

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor. Bölgeye yardım tırlarını gönderen ASKON, Kayseri’de istihdam hareketi başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirterek “Depremin gerçekleştiği gün sabah saatlerinden itibaren çalışmaları başlattık. 7.6 şiddetindeki deprem olduğunda dernek yönetim kurulu üyelerimizle yardım malzemelerini tedarik ediyorduk. Deprem bölgesindeki durumu bildiğimiz için durmadan çalışmaya devam ederek acil ihtiyaç olan malzemeleri ilk gün yükleyerek ilk tırımızı çıkardık. Ardından Kayseri valimiz Gökmen Çiçek Bey’in bölgedeki ihtiyaçları belirtmesi ile o doğrultuda hem yardım tırlarımızı hem de kamyon ve servisleri bölgeye gönderdik.

Bu çalışmaların ardından ihtiyaç tespitlerini yapmak ve acil ihtiyacı belirtilen ısınma gereçlerini bölgeye ulaştırmak üzere yönetimimiz ile Kahramanmaraş ilimize gittik. Burada hem valimizi, büyükşehir belediye başkanımızı AFAD Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret ettik hem de ürünlerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün itibari ile de şehrimize gelen depremzedelere yönelik olarak istihdam hamlemizi hayata geçirdik. Hem ASKON üyeleri ile hem kurum ve kuruluşlar ile istişarelerimizi sürdürerek başvuruları değerlendiriyoruz. Bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.