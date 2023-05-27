Depremzedelere dev kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgeye yapmış oldukları yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 ayrı büyük deprem sonrasında vatandaşların yaralarını sarmak için ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Bakan Yanık, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ,18 ilde 53 ayni bağış deposu kurduk. Deprem bölgesinde 3 bin 960 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimiz ile ASYA ekiplerimiz, 2 bin 850 çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizin de desteği ile toplamda 6 bin 810 kişi bu organizasyonda yer aldı. Bakanlık olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamayı da sürdürüyoruz. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması içinse bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktardık” dedi.

Yaşanan afet sonrasında deprem bölgesinde 203, deprem bölgesi dışında 94 olmak üzere toplam 297 sosyal market kurarak vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Bakan Yanık, “Bunun yanı sıra Malatya’da 5, Hatay’da 2, Kahramanmaraş’ta 3, Adıyaman’da 1 adet olmak üzere 11 gezici sosyal marketimizle de afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Depremden etkilenen vatandaşlara yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması için hem kara yolunu hem hava yolunu kullandıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi: “Asrın felaketi olarak adlandırılan bir depremi, büyük bir dikkatle ve tüm imkânlarımızı kullanarak, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret ettik. Bu doğrultuda 26 bin 417 tır, 445 helikopter ve 42 uçak seferi ile yardım transferlerini gerçekleştirdik. Diğer yandan yurt dışından yapılmak istenen ayni bağışlar için Ankara’da 5, İstanbul’da 4, Edirne’de 2, Artvin’de 1, Şırnak’ta 1, Mersin’de 2, Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 16 Uluslararası Yardım Kabul ve Sevkiyat Deposu kurduk. Yapılan yardımların sevkiyat ve yönlendirme işlemleri Kayseri, Adana ve Gaziantep’te kurulan ana tampon depolarından sürüyor.”

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan yardımların vatandaşlara ulaştırılmasının kendi sorumluklarında olduğunu ve bu kapsamda deprem bölgesine toplam 135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Bakan Yanık, bölgeye ulaştırdıkları yardım malzemelerini şu şekilde sıraladı: “76 Milyon 231 bin 684 litre su, 3 Milyon 464 bin 808 battaniye, 1 Milyon 811 bin 451 çuval kömür, 3 Milyon 495 bin 326, 1 milyon 243 bin 782 çocuk ve yetişkin mont, 3 milyon 566 bin 158 erkek/kadın/çocuk iç çamaşırı, 6 milyon 414 bin 509 çocuk ve yetişkin kışlık giysisi.”