Depremzedelere 'Cansuyu' oldular

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Karagöz, deprem bölgelerindeki çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Karagöz, “Yardımsever ve cömert bir milletiz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bizlerde Sahabiye mahallesi merkez olmak üzere şehrimizin farklı noktalarında bir çalışma yürüttük. Depremin ilk gününden itibaren bir araya gelerek yardımları devamlı olarak gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Bir an olsun durmadan araçlarımızı bölgeye sevk ederek görevli kardeşlerimiz tarafından elden teslim yapılmasını sağladık. Özellikle ulaşılamayan bölgelere öncelik verdik. İlçelere, köylere, uzak mahallelere ulaştık. Bizlere ulaştırılan malzemeleri teslim ettik. Nakdi yardımlarla tespit edilen ihtiyaçları ivedilikle temin ederek bölgeye ulaştırdık. Bugünlerde de soba, odun, kömür, çadır gibi ihtiyaçları hem temin ettik hem de üretimini yaptırdık. Gün birlikte olma vakti dedik ve buna göre hareket ettik. Maalesef oradaki durum 9 gün geçmiş olmasına rağmen iyi değil. Biz Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle acıları göstermesin.” dedi.