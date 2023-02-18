Depremzedeler için Gölcük'te 'engel'ler kalktı

Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıtlı bireyler kendi imkanları ve hayırseverlerin de yardımlarıyla aldıkları medikal yardım malzemelerini Hatay’a ulaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük’te yaşayan engelli bireyler, engellerini bu kez Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinden kurtulan depremzedeler için aştılar. Depremin hemen ardından yardım faaliyeti başlatan Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıtlı bireyler, kendi imkanları ve hayırseverlerin de yardımlarıyla medikal yardım malzemeleri aldılar. Engelli bireylerin özenle paketledikleri yardım malzemeleri, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ve ekibi tarafından Hatay’a ulaştırıldı.

ENGELLİLERİN YARDIMLARI HATAY’A ULAŞTI

Başkan Bat ve beraberindeki ekip, yardım malzemelerini Hatay’da kendilerini karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer eşliğinde yardım toplama merkezine teslim ettiler. Bat ve beraberindeki ekibi daha sonra depremzede çocuklara çikolata ikram ettiler. Başkan Sezer, duyarlı davranışları için Başkan Bat ve tüm Gölcüklü engellilere teşekkür etti.