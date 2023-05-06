Depremzede öğrencilere eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hatay’ın Defne ilçesinden Kocaeli’ne misafirliğe gelen öğrencilere eğitime destek amacıyla için tablet hediye edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 'asrın felaketi' olarak adlandırılan ve 11 ilçede etkili olan yıkıcı depremlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için de harekete geçti. Yaşanan deprem felaketinin ilk günden beri sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapılan çalışmalar çerçevesinde Hatay’ın Defne ilçesinden gelen öğrenci ve öğretmenleri Aytepe Diriliş Gençlik Kampları’nda misafir etti.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan çeşitli aktiviteler düzenlendi. 5 gün boyunca unutulmaz günler geçiren depremzede çocuklar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Öğrencilere eğitimlerine destek olunması amacıyla tablet hediye edildi.

Çocukların ve öğretmenlerin bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşaması için seferber olan Başkan Büyükakın, akşam yemeği sırasında kendisinden tablet isteyen öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmadı. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla öğrencilere eğitimlerine destek olunması amacıyla tablet hediye edildi. Öğrencilere Kocaelispor forması, atkısı ve pişmaniye de hediye edildi. Kocaeli’den ayrılıp şehirlerine dönen çocuklar, derslerine çok çalışma sözü verdi.