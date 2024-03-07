Depremzede KOBİ'lere destek ödemesi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansmanı deprem bölgesindeki işletmelere 7 Mart itibariyle aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından depremzede KOBİ'lere destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Bakan Kacır, paylaşımında, söz konusu proje kapsamındaki yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmlere bugün aktarmaya başlayacaklarını belirterek, 15 Kasım 2023’ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptıklarını anımsattı.

Devreye aldıkları yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" mesajını verdi.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1765629449901384108