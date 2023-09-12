Depremzede çiftçi tarımda maksimum verim elde edecek!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Vodafone iş birliğinde depremden etkilenen Nurdağı’ndaki çiftçilerin tarım arazilerinde yüksek verim elde etmesi için hayata geçirilen Akıllı Basınçlı Sulama Sistemi Projesi’nin ekipman dağıtım töreni düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Nurdağı’nda 100 dekar alandan daha az tarım arazisine sahip olan depremzede çiftçilerin tamamının kullanımı için kurulumu yapılan Akıllı Basınçlı Sulama Sistemi’nin ekipmanları; Akıllı Sulama Anahtarı ve Nem Ölçer Sensörü’nün dağıtımı yapıldı. Projeyle, minimum sulama ile maksimum verim elde edilmesi hedefleniyor.

Dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar, Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve Şehitkâmil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve çiftçiler katıldı.

ÇİFTÇİ, GSM ÜZERİNDEN ARAZİSİNİN KONTROLÜNÜ YAPABİLECEK

Proje kapsamında geliştirilen yazılımla toprağa yerleştirilen nem sensörleri sinyal gönderecek. Bunun üzerine bitkinin nem ve su ihtiyacına göre sisteme gönderilen uyarı sayesinde çiftçinin tarlasına gitmeden sulaması yapılacak. Bunun yanında ekili arazisinin son durumunu görmek isteyen çiftçi, GSM üzerinden de arazisinin kontrolünü yapabilecek. Bilinçli sulamanın getirdiği sağlıklı toprak formu ile de hastalık olasılığı azalan bitkilerden hasat zamanında en yüksek ürün rekoltesi bekleniyor.

Akıllı Basınçlı Sulama Sistemi Projesi’nin ekipman dağıtım töreni sonrası, bu proje ile entegre çalışan Mobil Analiz Laboratuvarı ve Toprak Tarama Sistemi’nin bulunduğu tesisi Başkan Fatma Şahin ve protokol yerinde inceledi.

Akıllı Basınçlı Sulama Sistemi’nin birinci ayağı olan Mobil Analiz Laboratuvarı ve Toprak Tarama Sistemi sayesinde ise ilk etapta arazilerden alınan toprak, yaprak ve su numunelerinin analizi yapılıp, Mobil Analiz Laboratuvarına gönderilecek. Burada alınan örnekler ölçülerek mevcut alanıyla ilgili daha önce ekili veya dikili durumda bulunan toprak veya bitki için makro ve mikro besin değerleri tayin edilecek.

ŞAHİN: SUYU VE TOPRAĞI YÖNETEN DÜNYAYI YÖNETECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada toprağa bilimsel yaklaşmanın öneminden bahsederek, “İşi ehline vermenin gururunu yaşıyoruz. Teknik ekibimiz her biri liyakat sahibi. Bize düşen şey, iyi bir dinleyici olarak yönetmek. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı başladı. Bu yüzyıl o kadar önemli ki. Bugün burada bu projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7 ay önce enkazın altından canlarımızı çıkarıyorduk. Bugün bunları konuşabilen yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz çiftçilerimiz bizim gururumuzsunuz. Allah’ın izniyle en kısa sürede Nurdağı’mızda yeşil ekonomiyi tesis edeceğiz. Suyu ve toprağı yöneten dünyayı yönetecek. Biz bu şehirde bunu başaracağız. Deprem bölgesindeki iyileştirmeyi yeşil ekonomiyle başaracağız” diye konuştu.

“ARTIK, AKILLI TARIM ALTYAPIMIZI OLUŞTURDUK”

İnsanoğlunun gündelik hayatta yaptığı tahlillerle Mobil Analiz Laboratuvarı ve Toprak Tarama Sistemi’ni kıyaslayan Başkan Fatma Şahin, “İnsanların yaptığı tahlil sonrası doktor nasıl reçete yazıyorsa aslında toprakta da durum böyle. Topraktaki ölçümlemeler yapılıyor. Toprakta ne eksikse bunun tahlili yapılıyor. Ziraat mühendislerimizce reçete yazılıyor. Bunun üzerine de toprağın daha iyi ürün vermesi hususunda, rekoltesinin artması konusunda bir altyapı oluşturuluyor. Artık, akıllı tarım altyapımızı oluşturduk. Şimdi gezici laboratuvar yapacağız ve herkes kendi toprak analizine bakabilecek. Neye ihtiyacı olduğunu görebilecek. Bütün çiftçilerimize bu altyapı hususunda eğitimler verilecek. Akıllı tarımın Nurdağı’ndaki altyapısı böylelikle hızlı bir şekilde tamamlanacak” ifadesini kullandı.