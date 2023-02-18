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Depremin yaralarını Kayseri sarıyor (ÖZEL HABER)

GÜNDEM 18.02.2023, 08:51
Depremin yaralarını Kayseri sarıyor (ÖZEL HABER)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye akın ettiklerini vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İGFA'ya özel açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen deprem sonrası hem deprem bölgelerine yardım seferberliği başlattıklarını hem de Kayseri’ye gelen depremzedeleri misafir ettiklerini belirtti.

Kayseri’nin adeta seferber olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in önderliğinde 16 ilçe belediyesi ile gerekli çalışmaların yapıldığını, süreci halen yönetmeye devam ettiklerini ifade etti.

“BİN 500’E YAKIN PERSONELİ ORAYA ULAŞTIRDIK”

Deprem bölgesine Kayseri’den akın ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe olmak üzere deprem bölgesine 338 tır ve kamyon malzeme, 206 iş makinesi, 360 araç, 20 çöp toplama, 19 cenaze aracı, 39 mobil mutfak, 6 yakıt tankeri, vidanjör, su arazözü gibi yüzlerce araç gönderdik. Toplam bin 500’e yakın personeli oraya ulaştırdık. Mobil banyo, mobil tuvalet, karavan, konteynır gibi ekipmanlarımızı da bölgeye ulaştırdık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Koordinasyon Merkezi’nde toplam 409 yardım tırının deprem bölgelerine gönderildiğini söyleyerek, “Belediyeler bazında rakamın dışında sanayi, ticaret odalarımız, borsamız, organize sanayilerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, AFAD’ımız, Kızılay’ımızın yaptıkları çalışmalarda ise Kayseri Koordinasyon Merkezi’nde toplam 409 tır yardım gitti” diye konuştu.

Kahraman itfaiye ekiplerinin can kurtardığını belirten Büyükkılıç, “Enkaz çalışmalarında yüzlerce can kurtaran itfaiye ekiplerimiz, o kadar güçlü ve deneyimli ki İskenderun’daki yangınlarda en büyük fonksiyon veren kuruluşlardan biri olarak bakanlarımız, valilerimiz tarafından teşekkürler geldi” dedi.

“28 BİNE YAKLAŞAN DEPREMZEDE MİSAFİRİMİZ GELDİ”

İki ayrı depremden etkilenen 10 ilden depremzedelerin Kayseri’ye geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Misafirlerimiz geliyor, 28 bine yaklaşan depremzede misafirimiz geldi. Kahramanmaraş’tan 18 bin 345, Malatya’dan 3 bin 213, Hatay’dan 2 bin 241, Adıyaman’dan 1236, Gaziantep’ten 927, Osmaniye’den 149, Şanlıurfa’dan 85, Adana’dan 61, Kilis’ten 17 ve Diyarbakır’dan 5 kardeşimiz geldi ve bu sayı her gün değişiyor” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, bu yaraları yine milletin kendisinin saracağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüyle insanları kucaklayan bir anlayışın sahibiyiz. Bu an birlik, beraberlik, kardeşlik anı, yaraları sarma anıdır. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahada, kurum ve kuruluşlarıyla sahada, sivil toplum teşkilatımız sahada, AFAD’ımız sahada, Kızılay’ımız sahada, askerlerimiz sahada. Biz de sahadayız. Kayseri şu anda seferber olmuş durumda. Bu yaraları saracak milletin kendisidir. KASKİ ve KCETAŞ gibi altyapı kuruluşlarıyla ana arterler dâhil Kahramanmaraş’taki sorunları çözen yegâne kuruluş Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları oldu.”

“YÜREĞİMİZ YANIYOR”

Deprem bölgelerindeki vatandaşların hizmet beklediğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Oradaki insanlar bizden hizmet bekliyor, yaraların sarılması lazım, yüreğimiz yanıyor, gittiğimiz yerde görüyoruz. Biz kendimizi insani olarak ne gerekiyorsa yapmak için yükümlü hissediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayserililere minnet duyduğunu söyleyerek, “Her zaman hayırseverliği ile lojistik destekleriyle anılan Kayseri’mizin dayanışması içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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