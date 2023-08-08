Depremin yaralarını 'Birlikte' saracaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Almanya'ya yakınlarının yanına giden 12 bine yakın vatandaş için "Birlikte İyileşelim" projesi başlatıyor.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Almanyada yaşayan Türk vatandaşları, deprem bölgesinde yakınlarını geçici bir süreliğine Almanya'ya davet etmiş, Alman makamları tarafından da özel bir vize düzenlemesi yapılmıştı.

Bu kapsamda depremden etkilenen 12 bine yakın vatandaş bu özel vizeden yararlanarak Almanya'ya gitmişti. Bu doğrultuda Almanya'ya yakınlarının yanına giden depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve karşılanması için harekete geçen Bakanlık, T.C. Berlin Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte Birlikte İyileşelim projesi başlattı.

Vatandaşlara psikososyal destek sunulmasının amaçlandığı proje kapsamında Bakanlık bünyesinde, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimciler tarafından aile seminerleri, psikoeğitimler ile yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere tarihi-kültürel geziler gibi iyileştirme faaliyetleri düzenlenecek. Ailelerle yapılan görüşmelerde ihtiyaçlar tespit edilerek ileriye dönük takipleri yapılabilecek.

Buna ek olarak depremin vatandaşların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı projeyle Almanyada yerleşik olan ve deprem bölgesinden yakınları gelen Türk ailelerine, depremden etkilenen yakınlarına nasıl yaklaşmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirmeler yapılacak.

İLK OLARAK BERLİN'DE UYGULANACAK

İlk olarak Berlin'de uygulanacak olan "Birlikte İyileşelim" projesinin, daha sonra Almanya'nın diğer şehirlerinde de hayata geçirilmesi planlanırken vatandaşlar başvurularını https://forms.aile.gov.tr/birlikte-iyileselim adresi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek