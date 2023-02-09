Depremin 4. gününde can kaybı 12 bin 873'e yükseldi

AFAD, saat 07.45 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem sonrasında Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açmıştı.

Bini aşkın artçı sarsıntının meydana gelen büyük felakette her geçen saat sayı yükselirken, AFAD'ın son açıkladığı rakamlara göre 12 bin 873 kişi hayatını kaybettiği, 62 bin 937 kişi yaralandığı, 6 bin 217 bina yıkıldığı bildirildi.

Aynı gün ilk büyük depremden 9 saat sonra da 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde acil durum ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4'üncü seviye alarm verildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24.727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5.709 kişi.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113.201'e yükseldi