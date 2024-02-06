Depreme Dirençli Manisa Çalıştayı’nın açılışı gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Depreme Dirençli Şehir Manisa Çalıştayı’nın açılışı, düzenlenen törenle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ortaklığında Depreme Dirençli Şehir Manisa Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Yunusemre MHP ilçe Başkanı Bülent Kovancılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve davetliler katıldı.

“BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALMALIYIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar gerçekleştirdi. Rektör Kibar konuşmasında, 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yılın geçtiğini hatırlatarak, depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunarak çalışmalara yardım ettiklerini söyledi. Kibar, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu çalıştayda sadece yapısal anlamda değil, böyle bir süreçte halk sağlığı ve belirttiğimiz gibi ülke ekonomisinde meydana gelecek zorluklar bakımından neler yapmalıyız konusunu bu çalıştayda ele alacağız. 6 Şubat depreminden çıkarttığımız sonuçları ele alarak bunlar çerçevesinde önlemler alarak bir daha bu şekilde felaketler yaşanmaması noktasında önlemlerin alınması için bu çalıştayın önemli sonuçlar önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“600 BİN YAPININ DEPREME DAYANIKLILIK TESTİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ”

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kibar’ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çalıştayda bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Ergün, ülkemizi derin yasa boğan, binlerce vatandaşın yitirildiği 11 ilimizde ciddi yıkımlara neden olan asrın felaketinin yıldönümü olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinde yitirilen canları rahmetle anan Başkan Ergün, “Elbette 6 Şubat depreminin yaralarını devlet-millet işbirliğinde sarıp, yeniden ayağa kalkma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Atmamız gereken bir diğer önemli adım ise, evlerimizi, yaşam alanlarımızı kısacası şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmek. Bu noktada hepimize önemli görevler düştüğü aşikârdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu önemli çalıştayda, Manisa’mızda olası bir depreme karşı hazırlıklarımızı nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Bizler, şehrimizdeki binaları depreme dayanıklı hale getirmek, afet riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak ve afet anında vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak zorundayız. Bu bağlamda Celal Bayar Üniversitemizle çok önemli ve ilklerden bir tanesi diyebileceğimiz bir çalışmayı hayata geçirmiştik. Manisa’mız genelindeki 600 bin bağımsız yapının ücretsiz olarak depreme dayanıklılık testini yapıyoruz. Bugüne kadar Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizdeki 103 binin üzerinde bağımsız bölümde risk analizi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak 30 milyon TL’nin üzerinde bütçe ayırdığımız çalışmada, 40 kişilik ekip sahada aktif olarak çalışma yürütürken, 10 kişilik akademisyen kadrosu da binaların risk durumlarının raporlanması aşamasında görev alıyor. Bu önemli işbirliği nedeniyle başta Rektörümüz olmak üzere İnşaat Mühendisliği Bölümünün değerli akademisyenlerine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bunun yanında, yeni imar planlarının 35 yıl sonra yapılması sonucunda daha düzenli ve sağlam yapıların yapılmasının önünü açıyoruz. Sağlıksız ve sağlam olmayan yapıların yapılmasının engellenmesi için de ilçe belediyelerimiz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“DEPREME KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ NASIL ARTTIRABİLİRİZİ KONUŞACAĞIZ”

Başkan Ergün, çalıştayda depreme karşı alınabilecek önlemlerin nasıl arttırılabileceği üzerine konular konuşulacağını belirterek, “Bugün burada, deprem gerçeğini ele almak, deprem tedbirleri ve olası bir depreme karşı hazırlıklarımızı nasıl artırabileceğimize dair çözüm önerileri üretmek için bir araya geldik. Bilim konuşacak ve bu konuşmadan çıkacak sonuca göre tüm kamu kurumlarıyla birlikte, yerel yöneticiler olarak bizler de gerekli tedbirleri alacağız. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu bir gerçek. Bu gerçeği göz önünde bulundurmak, buna göre önlemler almak her vatandaşımızın görevi. Tedbir bizden, takdir Allah’tan anlayışıyla gerekli olan tüm çalışmaları, önlemleri, güçlendirmeleri, kentsel dönüşümleri, depreme dayanıklı yapıları inşa etmeyi önemli bir görev olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın verimli geçmesini temenni ediyor, Manisa’mızı deprem gibi doğal afetlere karşı daha güvenli hale getirmemize katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

CENGİZ ERGÜN’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Çalıştayda yaptığı konuşmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, “Hem çalıştayımıza hem üniversitemize hem de üniversitemizin bir çok alında yaptığı çalışmaya destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diyerek plaket takdiminde bulundu.

ÇALIŞTAY SUNUMLAR İLE DEVAM ETTİ

Depreme Dirençli Şehir Manisa Çalıştayı’nın yapılan açılış konuşmaları ve plaket takdimlerinin ardından çalıştay yapılan sunumlar ile devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Dede Polat tarafından ‘Jeofizik ve Sismolojik Araştırmaları Önemi’ , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Demir tarafından da Manisa’nın yapı stoğuna ilişkin sunum gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci bölümünde ise Manisa’nın Deprem Riski Açısından Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri isimli panelde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe tarafından da birer sunum ile çalıştaya katılanlara yönelik bilgilendirme yapıldı.