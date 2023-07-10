Depremden etkilenen Rumkale için kollar sıvandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremlerden hasar alan Fırat’ın incisi Rumkale için çalışmaların ve tesisleşmenin başlayacağını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve turistik yapılarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rumkale’de afet sonrası oluşan hasarların giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekipleri projelendirmeleri tamamladı.

AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli Kaymakamlığı ve Yavuzeli Belediyesi tarafından yapılan hasar tespit sonrası tarihi bölge için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hasar alan sahil şeridinin yeniden düzenleneceğini aktarırken, Rumkale’de yeni “Rumkale Su Sporları Tesisi” yapılacağını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK CAM TERASI ZİYARETE AÇIK

Teknik ekiplerin incelemesi sonrası depremin yarattığı etkiyle Rumkale’nin sahil şeridine dik yamaçlardan kayaların düştüğü ve AFAD tarafından sahil şeridine inilmesine izin verilmediği aktarılırken Türkiye’nin en büyük cam terasında şu anda herhangi bir tehlike olmadığı ve ziyarete açık olduğu belirtildi.

Yavuzeli Belediyesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, afet sonrası insanların canını, malını ve ailesini korumak için bütün ekipleriyle sahada olduklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada en büyük zorluğu da tarihi bölgelerde yaşadık. Rumkale bizim gözümüzün nuru. Depremde ciddi bir hasar aldı. Vali Davut Gül’ün aldığı hızlı kararla özellikle kaya düşen bölgenin ziyareti ile ilgili kısımda vatandaşlar açısından sıkıntı görüldüğü için yasaklandı. Biz Türkiye’nin en büyük cam terasını yapmıştık. Vatandaşlarımız oraya çok rahat gidebilir ve Rumkale’yi üstten görebilir.”

SENEDE BİR FESTİVAL İLE BİZ RUMKALE’Yİ TANITAMAYIZ

Başkan Şahin, açıklamasının devamında 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yapılacak restorasyonları hızlandırmak için kararlar aldığını belirterek, “Hem bu kayaların kaldırılması için çalışacağız hem de aldığımız diğer kararla burada Rumkale Su Sporları Tesisi yapıyoruz. Senede bir festival ile biz Rumkale’yi tanıtamayız. Tesisleşme için valiliğimizle ortak yaptık. Yaklaşık 35 Milyon TL’lik bir yatırım. Önümüzdeki süreçte kayalıkların kaldırıldığı, güvenli alanın güçlendirildiği ve tesisleşmeyi tamamlamış olacağız" dedi.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu de, Rumkale’yi Türkiye ve dünya turizmine açan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olduğunu ve günler ve aylar itibariyle büyük bir turizm sirkülasyonu arttığını belirtti.