Depremden 114 sonra hayata döndü

KEDAK 114 sonra bir genç kızı enkazdan kurtardıErdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI (EDİRNE İGFA)

Kahramanmaraş'da 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremden 114 saat sonra bir mucize olarak yapılan çalışmalar sonucu genç bir kız enkazın ardından sağ çıkarıldı.

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği'nin yaptığı enkaz çalışmasında kendisine ulaşılan bir genç kıza ulaşılarak depremden 114 saat sonra KEDAK ekipleri tarafından enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi.

KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, "Çalışmalarımız sırasında enkaz altından bir ses geldi ve biz de enkaza girerek ses gelen noktaya ulaşmaya çalıştık. Sese ulaştık ve enkaz altında bulunan genç bir kızı çalışmalarımız sonucu enkaz dışına çıkararak ambulansla hastaneye gönderdik. 1 can bir candır. Yaşanan bu büyük felaket nedeniyle bizler KEDAK ekibi olarak önümüzdeki Salı gününe kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.