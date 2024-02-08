Depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için şehir mezarlığında bir anma programı düzenledi.

MALATYA (İGFA) - Şehir Mezarlığı’nda 6 Şubat’ta hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı anıtın önünde dualar edildi ve akabinde hayatını kaybedenlerin mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu.

BÜYÜK AFETİN YAŞANDIĞI GECEYDİ VE ÜZERİNDE BİR YIL GEÇTİ

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “6 Şubat 2023 asrın felaketinin yaşandığı gece, o gün ruhumuz buz tuttu, sadece bedenlerimiz üşümedi, o gece büyük afetin yaşandığı geceydi ve üzerinde bir yıl geçti. Acılarla, unutamadıklarımızla, sevdiklerimizle her depremde o geceyi yaşamamızla geçti. İnsanlarımızın bir gecede hayatı değişti. Bir gecede çadırlarda, konteynerlerde yaşamaya başladılar. Çok üşüdüler. Bizlerde bu vesileyle 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için buradayız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.

Bulut, “Bundan sonraki süreçte daha büyük acıların yaşanmaması için, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için Malatya’nın yapı stokunun gözden geçirilmesi, daha sağlam konutların inşa edilmesi, kentsel dönüşümün kararlılıkla dürdürülmesi konusunda yöneticilerin daha titiz olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.