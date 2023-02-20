Depremde telef olan hayvanlar hastalık riskine karşı gömüldü

Hatay’da depremde telef olan 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan, hastalık riski oluşturmaması için Gölcük Belediyesi ekiplerince enkazdan çıkartılarak gömüldü.HATAY (İGFA) - Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da dezenfeksiyon, ilaçlama ve kemirgenle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinesinde tüm ilçelerde devam eden çalışmalarda ekipler, Antakya Cilvegözü yolu üzerinde bulunan Üzümdalı Köyü'nde depremde telef olan hayvanları enkaz altından çıkararak gömülmesini sağladı.

Başkan Sezer’in yakından takip ettiği çalışmada Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler tarafından; yıkılan ahır enkazı altında kalan 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan ölüsünü, salgın hastalık riskini ortadan kaldırma amacıyla iş makinaları ile enkazdan çıkartılarak, açılan derin çukura kireçlenerek gömüldü.