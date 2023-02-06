Depremde şuana kadar 145 kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde toplamda şuana kadar 145 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 65 binanın yıkıldığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 18 binanın yıkıldığını, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye’de 100 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, hasarın çok ciddi olduğunu, şuan yıkılan bina sayısı ve ölü sayısını vermenin mümkün olmadığını açıkladı.