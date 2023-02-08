Depremde son durum: Vefat sayısı 5 bin 894

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat sayısının 5 bin 894 olduğunu, yaralıların ise 34 bin 810 olduğunu duyurdu.

HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece yarısından sonra geçtiği kamera karşısında, depremdeki son duruma ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Vefat sayısının 5 bin 894 olduğunu aktaran Fuat Oktay, yaralıların ise 34 bin 810 olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından 48 saatten fazla zaman geçti. 10 ilde yıkıma sebep olan sarsıntıların ardından bölgelerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısını ise Fuat Oktay, gece yarısından sonra geçtiği kamera karşısında, depremdeki son duruma ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Vefat sayısının 5 bin 894 olduğunu aktardı.