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Depremde son durum: 18.342 can kaybı

GÜNDEM 10.02.2023, 10:21
Depremde son durum: 18.342 can kaybı

AFAD, depremin 5. gününde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 18.342 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 74.242 vatandaşın yaralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - AFAD'tan yapılan açıklamada, 

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 1.509 artçı deprem meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74.242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75.780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 30.306 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 6.810’dur.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 121.128’tir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 150 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam 1.310 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirilmiştir.

Afet Barınma Grubu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137.973 Çadır ve 1.507.494 battaniye sevk edilmiştir. 97.973 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Afet bölgesinde 5.613.242 sıcak yemek, 1.181.172 çorba, 5.581447 lt su, 6.152.274  ekmek, 3.537.062 ikramlık malzeme, 16.700 çay dağıtımı, 449.204 içecek dağıtımı yapılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1.606 personel ve 156 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 57.316, deprem bölgesi dışında 7.015 olmak üzere toplam 64.331 kişiye psikososyal destek verilmiştir" denildi.

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