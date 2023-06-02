Depremde hayatını kaybeden NEVÜ'lüler için fidan dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 14 NEVÜ’lü öğrencinin hatıraları ‘NEVÜ Mezunlar Ormanı’nda yeşerecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü öncülüğünde Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan ‘NEVÜ Mezunlar Ormanı’na, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler anısına ilk fidanlar dikildi.

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Merkez Kampüsü Sezai Karakoç Öğrenci Yaşam Merkezi yanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, 19 Mayıs İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Öğrenciler adına konuşma yapan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencisi Emine Burcu Taş, Mezunlar Ormanı Projesi’nin amaçlarından birinin üniversitesinden mezun olan her bir öğrenci için fidan dikilerek üniversitelerin daha yeşil kampüslere dönüşmesini teşvik etmek olduğunu söyledi. Taş “Gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Depremde hayatını kaybeden başta sınıf arkadaşımız Behiye Doğancı olmak üzere birbirinden değerli üniversite arkadaşlarımız adına dikeceğimiz her bir fidanın onlar adında birer şefaatçi olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Aktekin: Öğrencilerimizi ve Tüm Vatandaşlarımızı Rahmetle Anıyoruz

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise Meslek Yüksekokulumuzun Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf öğrencilerinin Mezunlar Ormanı Projesi kapsamında oluşturulan Mezunlar Ormanıyla 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar ile birlikte NEVÜ’lü öğrencilerin aziz hatıralarını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Aktekin “Yüzyılın felaketi olarak adlandırdığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımızı kaybetmenin tarifsiz acısını hep birlikte yaşadık. İnşallah depremin ilk gününden itibaren ortaya koyduğumuz devlet ve millet dayanışmasını devam ettirerek bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle depremlerde kaybettiğimiz öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdikleri için üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencilerimize ve değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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