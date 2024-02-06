Deprem şehitleri ortak dualarla anıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremi’nin yıldönümü töreninde deprem şehitleri, farklı semavi dinlerin temsilcilerinin aynı sahnede okuduğu ortak dualarla anıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremi’nin yıldönümü töreninde deprem şehitleri, farklı semavi dinlerin temsilcilerinin aynı sahnede okuduğu ortak dualarla anıldı.

HBB Expo Yerleşkesi Amfi Tiyatroda deprem şehitlerini anmak ve hatıralarını yaşatmak için düzenlenen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve farklı dinlerin kanaat önderlerinin kutsal kitaplardan dualar okuduğu törende HBB tasavvuf müziği korosu da ilahiler seslendirdi.

Törene HBB başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, SP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kanaat önderleri, farklı din, inanç temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katıldı.

Törende protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilenirken kardeşlik, dayanışma, hoşgörü, beraberlik ve gelecekte de birlikte yaşama mesajları verildi.

CENUDUOĞLU: ANTAKYA’YI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Musevi cemaati önderi Azur Cenuduoğlu yaptığı konuşmada “Biz eskiden Alevi’siyle, Sünni’siyle Yahudi’siyle ve Hristiyan’ıyla hep beraber kardeş gibi yaşadık. Antakya çok büyük bir felaket yaşadı. Antakya’yı yeniden ayağa kaldıracağız. Hep birlikte yine bir arada yaşayacağız.” dedi.

DONDU: YAŞASIN ANTAKYA’MIZ

Katolik Kilisesi Pederi Francis Dondu, “Depremden önce, deprem anında ve sonrasında da hepimiz hep birlikteydik. Ve o trajediden bir sene sonra yine biz, birlikteyiz. El ele tutuşup Antakya’yı yeniden birlikte inşa edeceğiz. Yaşasın Antakya’mız, yaşasın Türkiye’miz!” dedi

DOĞUM: BİZ, HEP BİRLİKTE BİZİZ

Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum da “6 Şubat’ta hepimize yazık oldu. Aynı sokaklarda, aynı çarşıda, aynı ibadethanelerde, cenazelerde veya düğünlerde yan yana, omuz omuza, kol kola olduk. Nasıl hep biz kardeşlikle övündüğü isek bugüne kadar, aynı şekilde yine övünüyoruz. Çünkü biz, hep birlikte biziz.” dedi.

ÇEKMECE: KARDEŞÇE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alevi cemaati önderi Süleyman Çekmece ise “Bugün dünden daha fazla birbirimize ihtiyacımız var. Bu şehrin tekrar ayağa kalkması için ilk başta birbirimize mutlaka sevgi ve saygı olması gerekir. Biz yüzyıllardır bu coğrafyada kardeş yaşadık ve ileride inşallah, kardeşçe yaşayacağız. Şehrimizi tekrar bu inançla, bu muhabbetle tekrar ayağa kaldıracağız.” diye konuştu.

ESATOĞLU: GİTTİĞİMİZ İLLERE BEDENİMİZ SIĞDI AMA RUHUMUZ SIĞMADI

Sünni cemaat lideri Musa Esatoğlu konuşmasında “6 Şubat denilince, tüylerimiz ürperiyor ismi bile akla kötü geliyor. Depremden sonra can havliyle farklı illere gittik. Gittiğimiz illere bedenimiz sığdı ama ruhumuz sığmadı. Antakya’ya geldik. Gördüğümüz manzara iç açıcı olmasa da Antakya’da kendimizi tekrar bulduk. Şunu sadece tavsiye ederim. Karşılaştığımız kişiyle sanki son kez karşılaşıyormuş gibi yaşarsak gerçekten birbirimizin kıymetini o zaman anlarız. Allah birliğimizi daim etsin.” ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞKAN: KALBİMİZDEKİ İZİ ASLA SİLİNMEDİ

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan “Bugün 6 Şubat Depremi’ni adeta yeniden yaşıyoruz. Üzülerek belirtelim ki bir yıldan beri aslında yüzeysel olarak enkazların kaldırılmasıyla depremin izi silinmiş gibi görünse de kalbimizdeki izi asla silinmedi. Halen yaralarımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Böyle bir günde elbette, birlik beraberlik içerisinde olduğu tarih boyu Antakya’nın bir medeniyet şehri olarak dünyaya örnek olarak gösterdiği barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.” dedi.

SAVAŞ: İNSANLARIMIZIN HAYATA TUTUNMASI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA SARF ETTİK

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş “Depremde sadece Hatay’da 24 bine yakın insanımızı kaybettik. O vefat edip ama defnedilmesi unutulan insanlarımız vardı. Çünkü o gün hepimiz öldük. Bir kısmımız toprağa altına verildi. Diğerleri tekrardan hayata tutunmak için birbirleriyle el ele omuz omuza hayatta kalma ve tekrar bu şehri yeşertmek için mücadeleye başladı. O günlerde Hatay halkı birbirine kenetlendi. O günden bugüne kadar Hatay’ı tekrardan ayağa kaldırmayı, insanlarımızın hayata tutunması için hep birlikte çaba sarf ettik. Bir dahaki depremlerde ne evlerimiz ve ne iş yerlerimiz yıkılsın ne de insanlarımızı kaybedelim. Depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 166 HBB personelinin fotoğraflarının yayınlandığı anma töreni, duygulu anlar yaşanmasına ve gözyaşlarının sel olmasına sahne oldu.