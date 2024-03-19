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Deprem konutları teslim edildi... 2024 sonu hedefi 200 bin konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. 30 bin 723 vatandaş daha evlerine kavuştu. 2024 yılı sonuna kadar hedef 200 bin konuta ulaşmak.ANKARA

GÜNDEM 19.03.2024, 14:38
Deprem konutları teslim edildi... 2024 sonu hedefi 200 bin konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. 30 bin 723 vatandaş daha evlerine kavuştu. 2024 yılı sonuna kadar hedef 200 bin konuta ulaşmak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Her afetzedenin yanında olduklarını belirten Erdoğan, taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 15 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştıklarını kaydetti. 

Geçtiğimiz ayın başlarında yapımı tammalanan konutları teslim ettiklerini duyuran Erdoğan, "Bugün de başlattığımız kura ile 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı. Amacımız yaşkalık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl da aynı miktarda harcama yaptık. Bunlar sadece bütçeden yapılan harcama. STK'ların vaandaşlarımızın katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz" dedi. 

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Bu arada ülkenin tamamıyla birlikte deprem bölgesini de Türkiye Yüzyılına hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında cumhurbaşkanını belirlediğiniz önemli bir seçim yaşadık. Şimdi de yeni bir seçimin arifesindeyiz. Bölgemizde çatışmalar sürekli genişliyor.  Deprem siyaset üstü bir konudur, ihmale gelmez. Deprem riski ve deprem sonrası kayıp yaşama olayı en yüksek olan İstanbul'a Murat Kurum'u aday gösterdik. son 5 yıldaki tüm afetlerde çalışmaları başarıyla yöneten Murat kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz" diye konuştu.

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