Deprem hırsızlarına tutuklama kararı

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımlarını çaldıkları iddiası ile mahkemeye çıkarılan 4 personelden 1!i tutuklandıErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımlarını çaldıkları iddiası ile Keşan Belediyesi'ndeki işlerinden atılan 4 personel adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan personellerden1’i tutuklandı. Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adli makamlara sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından N.H.Y. mahkemeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanırken diğer 3 personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bugün yaptığı basın açıklamasında 4 personelin de işlerine son verildiğini söylemişti.