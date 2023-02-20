Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından günlük olarak hazırlanan ve Kahramanmaraş Depremiyle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edilen 18-19 Şubat 2023 tarihli Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Dezenformasyon Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Kahramanmaraş depremiyle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin yer aldığı bültende; "Kahramanmaraş'ta salgın hastalık başladı, şehrin tahliye edilmesi gerekiyor.", "İstanbul Finans Merkezi 100 bin afetzedeyi barındıracak kapasitede.", "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun manipüle edilen konuşması.", "Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı, resmî evraklar enkaz altında.", "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Matematik dinimizce haramdır." iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kahramanmaraş'ta salgın hastalıklar başladı, acil tahliye edilmesi gerekiyor." iddialarının gerçek dışı olduğu, Kahramanmaraş ya da depremden etkilenen herhangi bir ilde salgın hastalığın söz konusu olmadığı, tahliye edilmesi gereken hiçbir ilin bulunmadığı, halk sağlığı için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İstanbul Finans Merkezi'nin 100 bin kişi kapasitesi olduğu ve afetzede vatandaşlara açılabileceği." iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olacak İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bulundurduğu banka binaları dışında henüz kaba inşaat hâlinde olduğu, inşaat çalışmaları devam eden merkezde hâlen 8 bin 207 kişinin çalıştığı, koşulların afetzedelerin barınması için uygun olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında, Kahramanmaraş merkezli depremleri kast ederek "Biz İstanbul için hazırlanmıştık." dediği iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Bakan Soylu'nun konuşmasından bir bölümün kasıtlı bir şekilde kesildiği ve bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Soylu açıklamasında, 'Biz İstanbul için hazırlanmıştık.' diyerek Kahramanmaraş depreminin beklenmediğini kast etmemiştir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin öncesi ve sonrası izlendiğinde, konuşmanın manipüle edilerek paylaşıldığı açıkça anlaşılmaktadır. AFAD'ın kurulduğu günden beri deprem hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Soylu, kesilen görüntünün devamında, 'Kahramanmaraş'taki hat, yani Doğu Anadolu fay hattı da veya İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesi. 2019'da ilk risk azaltma planını Kahramanmaraş'ta yaptık. Bu planın acilen bütün illerde başlamasına Kahramanmaraş'ta karar verdik.' ifadelerini kullanmıştır." denildi.

Dezenformasyon bülteninde, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Matematik dinimizce haramdır, Allah zaten her şeyi en başından ölçüp, tartıp, biçmiştir. Bunu hâlen deşmek kimseye hayır getirmez.' dedi." iddiasının tamamen asılsız olduğu, Erbaş'ın geçmişe dönük açıklamaları incelendiğinde, böyle bir ifadeye rastlanmadığı, karalama amaçlı üretilen bu dezenformasyonun herhangi bir dayanağının olmadığının altı çizildi.