Son Dakika

Deprem çocuklarına Kayseri'den psikolojik destek

GÜNDEM 14.02.2023, 16:30
Deprem çocuklarına Kayseri'den psikolojik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik psikolojik destek başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Depremzedelerin arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerinin yanında Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin manevi olarak da yanında yer aldığı psikolojik destek hizmetini başlattı.

İLK OLARAK ÇOCUKLAR İLE İLGİLENİLDİ

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) uzman eğitmenleri, ilk etapta bu büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile yakından ilgilenmeye başladı. 

ÇOCUKLARA OYUN İÇERİSİNDE PSİKOLOJİK DESTEK

KAYMEK görevlileri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında depremzede çocuklara akıl oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlar ile psikolojik destek sağlanmaya başlandı. Yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret eden Büyükşehir’in uzman eğitmenleri tarafından, çeşitli oyuncak, araç-gereç ile düzenlenen oyun ve etkinlikler sayesinde çocukların yaşadığı travma hafifletilmeye çalışılırken, onlara yuva sıcaklığı sağlanmaya da gayret ediliyor. 

HUZUR ÇINARI DA DEPREMZEDELERE ‘HUZUR’ OLUYOR

Öte yandan, depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların psikolojik rehabilitasyonu için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile de çocuk ve yetişkin depremzedelerin rehabilitasyonuyla ilgileniyor.

Depremzedelerin kaldığı yurtları ziyaret eden uzmanlar, hem ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, tek tek onlarla konuşarak yaralarına merhem olmaya çalışıyor. 

Süreç içerisinde gerek genel görüşüp gerekse bireysel danışmanlık desteği ile iyileşmelerine psikolojik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini ücretsiz gerçekleştirerek, depremzedelere destek olmayı sürdürecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9