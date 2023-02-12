Deprem bölgesinin altyapısı KASKİ'ye emanet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesinde afetzedelerin kaldığı binalar ve hastanelerde altyapıyı yeniden faaliyete geçirme kapsamında kanalizasyon hattındaki tıkanıklık açma çalışmalarına devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesinde ilk andan itibaren çalışmalara başlayan ekipler, faaliyetlerini gece gündüz demeden aralıksız şekilde sürdürüyor.

Deprem sonrasında bölgede yaraları sarmak üzere anında harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma, depremzedelere gıda ve barınma yardımı gibi konularda faaliyetlerini aralıksız sürdürürken KASKİ ile Kayseri ve Civarı Elektrik (KCETAŞ) ekipleri de bölgenin altyapısındaki aksaklıkları giderme ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde altyapıyı yeniden faaliyete geçirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten KASKİ ekipleri afetzedelerin kaldığı binalar, hastaneler ve diğer barınma alanlarında kanalizasyon hattındaki tıkanıklıkları açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

KASKİ 74 kişilik ekibiyle Kahramanmaraş’ta 1 adet vinç, 2 adet kepçe, 1 adet kayar kasa kamyon, 1 adet kamyonet, 7 adet kamyon, 10 adet 4X4 pikap, 2 adet vidanjör, 1 adet tır, 1 adet minibüs, 1 adet kombine aracı, 1 adet hidrofor sistem (pompa, motor ve sürücü), 1 adet kar motoru ile çalışmalara destek veriyor.

Bölgede depremzedelerin konaklama imkânı bulduğu binaların ve yoğun şekilde hizmet veren hastanelerin kanalizasyon hattındaki tıkanıklıkları açan KASKİ ekipleri, altyapıyı acil ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyete geçiriyor.

Diğer yandan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde hareket ederek deprem sonrasında oluşan arızalara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve bölgedeki tüm kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri bölgedeki tüm ihtiyaçların karşılanması yönünde hummalı çalışmalar yürütürken, KASKİ ekipleri de 50 bin adet paket bardak suyu depremzedelere ulaştırıyor. Sarız ilçe merkez su deposunda deprem bölgesinden gelen tankerlere içme suyu temini de gerçekleştiriliyor.