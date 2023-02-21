Deprem bölgesine yeni konteynerlerin sevkiyatı Bilecik'ten yapıldı

Bilecik Valiliği, Kahramanmaraş’taki depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Bilecik’ten konteyner ev gönderdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Demiryoluyla Bilecik Tren Garı’ndan gönderilen konteyner evlerle Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Bilecik Valiliği tarafından son sevkiyatla gönderilen 30 konteyner ev ile birlikte toplam 50 konteyner evin deprem bölgelerine sevk edildiğini vurgulayan Vali Kızılkaya; “Bilecik olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ilk günden beri tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Bir nebzede olsa depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek tek dileğimiz. Bu güne kadar yaşam konteyneri kapsamında 50 konteyner evin yanı sıra 18 tuvalet ve banyoyu da deprem bölgesine sevk ettik. Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Bilecik olarak tüm kalbimiz depremzede kardeşlerimizle” diye konuştu.