Deprem bölgesine yatırımlar inşaat sektörünü hareketlendirecek

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 7 alt sektörde artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA)- İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2023 sonuçları açıklandı.

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2023 yılının şubat ayında 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı.

Raporda üretimin, 22 alt sektörden 15’inde gerilediği, 7’sinde ise arttığı belirtildi.

En yüksek artış yüzde 35,6 ile metal kapı ve pencere sektöründe yaşanırken, ikinci sırada yüzde 23,3 artış ile ahşap inşaat malzemeleri, üçüncü sırada ise yüzde 15,3 ile elektrikli aydınlatma ekipmanları yer aldı.

Şubat ayında yaşanan deprem afeti ile birlikte üretimin büyük ölçüde durduğunun altı çizilen raporda yaşanan bu olumsuz durumun, üretim üzerindeki etkisinin mart ayından itibaren azaldığı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNE YAPILACAK YATIRIMLAR SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporunda,şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası inşaat sektöründe depremselliğin en önemli belirleyici haline geldiği vurgulandı. Bu çerçevede öncelikle depremin yaşandığı 11 ildeki konut, konut dışı bina ve alt yapı yeni yatırımları sektörde iş potansiyeli yarattı. Yine bölgedeki onarım ve güçlendirme faaliyetlerinin de özellikle yenileme pazarını canlandıracağı belirtildi.

Raporda, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler sonrası inşaat malzemeleri sanayisini etkileyecek birçok gelişmenin yaşanması öngörüldü. Söz konusu gelişmelerin bir bölümünün doğrudan sektöre yönelik olması beklenirken, bir bölümünün de ekonomi politikalarına bağlı dolaylı gelişmeler olması bekleniyor.

Rapora göre, ekonomi politikalarındaki değişim olasılığı da sektörleri etkileyecek.

Faiz oranları ve döviz kurlarındaki artışların ilk aşamada maliyet ve fiyat artışları ile sektörlerde sınırlayıcı etki yapması bekleniyor. Yine bütçedeki tasarruf ihtiyacı da kamu yatırımlarını ve inşaatlarını sınırlayabilecek. Döviz kurlarındaki olası artışlar ise malzeme ihracatını destekleyecek.