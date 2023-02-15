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Deprem bölgesindeki temizliğe Kayseri damgası

GÜNDEM 15.02.2023, 07:45
Deprem bölgesindeki temizliğe Kayseri damgası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’a 4’üncü ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve üst düzey bürokratlar ile birlikte, 4’üncü kez gittiği depremin merkezi Kahramanmaraş’ta temizlik çalışmalarının da el birliği ve dayanışma halinde gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerden gelen 100’ün üzerinde temizlik personelinin yaptığı çalışmaları yerinde gören Başkan Büyükkılıç, Başkan Güngör’den bilgiler de aldı.

“16 İLÇE, 1 BÜYÜKŞEHİR SİZLERİN EMRİNDE”

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta 100’ün üzerinde temizlik personeli ve ekipmanla birlikte temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16 ilçe, 1 büyükşehir sizlerin emrinde. Kayseri olarak üzerimize ne düşüyorsa dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sizlerin hizmetindeyiz” diyerek şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızı hem yerinde görmek, hem istişare etmek, hem de ihtiyaçlarımızı belirlemek amacıyla, gelirken Göksun’umuza uğradık. Orada değerli görevli olan valimizle görüştük, kaymakamımızla görüştük, belediye başkanımızla görüştük. İstedikleri bazı ihtiyaç maddeleri ve bazı araç gereçler vardı. Onların hemen talimatını verdik ve Pınarbaşı’mızdan ve Kayser’imizden gelmek suretiyle o ihtiyaçları karşıladık başkanım. Şimdi de burada sizlerin de vurguladığınız gibi temizlik ekiplerimiz sizlerin kontrolünde, emrinde, çok şükür. Şu anda 100’ün üzerinde kardeşimiz burada, zaten kütüphanemizde kalıyor. 16 ilçe, 1 büyükşehir sizlerin emrinde. Kayseri olarak üzerimize ne düşüyorsa dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sizlerin hizmetindeyiz. Bugün daha iyi gördük, ihtiyaçlar toparlanıp giderilmeye başlanmış. Organizasyon, koordinasyon çok güzel seyrediyor her zamanki gibi. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde inşallah bugün de buradayız, varız, biriz, beraberiz diyoruz, büyük geçmiş olsun.”

“SİZLERİN BURAYA GELMESİ BİZE ÇOK BÜYÜK GÜÇ VE DESTEK VERİYOR”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise destekleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç, ekibi ve diğer tüm belediye ile kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ettiği konuşmasında, “Allah bir daha böyle afet vermesin diyorum ama sizlerin buraya gelmesi, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, STK’larımızın, bize çok büyük güç ve destek veriyor” dedi. Güngör konuşmasında şunlara yer verdi: 

“Ben de Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımıza, kıymetli ağabeyime ve tüm ekibe, belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hamdolsun devletimiz bütün imkânları ile burada bir koordinasyon içerisinde acılarımızı sarmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada da temizlikle ilgili bir ciddi ihtiyaç oluşmuştu, burada Kayseri’miz komple, bütün belediyeleri, bütün ekipleri ile sayın başkanımızın önderliğinde Trabzon Belediyemiz aynı şekilde, Şahinbey diğer belediyelerimizin destekleri ile bugün 400’ün üzerindeki bir personel, 60’ın üzerindeki bir araç-gereçle dün başladılar devam ediyor. Hamdolsun onda da belli bir aşamaya geldik. Allah bir daha böyle afet vermesin diyorum. Sizlerin buraya gelmesi, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, STK’larımızın, bize çok büyük güç ve destek veriyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum.”

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