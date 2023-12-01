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Deprem bölgesinde özel okullardaki öğrencilere verilecek destekler belirlendi

GÜNDEM 01.12.2023, 18:26
Deprem bölgesinde özel okullardaki öğrencilere verilecek destekler belirlendi

2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteğine dair e-Kılavuz yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan e-Kılavuzda; eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademeleri, destek verilecek öğrenci sayısı, destek miktarı,  okulların başvuruları, öğrencilerin okul tercihlerine ilişkin hususlar, değerlendirme ölçütleri ile velilerin ve okulların yapacağı iş ve işlemlere yer verildi.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ülke genelindeki resmî/özel okullarda öğrenim gören öğrenci velileri öğrencilerin kayıtlı olduğu okula müracaat ederek destek için başvurabilecektir. Öğrencilerin yerleştirme puanları Kılavuz eki Ek-12'de yer alan ölçütlere göre, belgeye dayalı olarak girilen veriler doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinde oluşacak.

Öğrencilerin destekten faydalanabilmesi için, eğitim ve öğretim desteği verilecek Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin iki ilçesindeki özel okullara kayıtlı olması ya da destek kapsamında bu okullara nakil talebinde bulunarak kaydolması gerekecek.

Uygulama ile okul öncesi kurumlarda öğrenim gören 4 bin öğrenciye 12 bin 800, ilkokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye 15 bin 400, ortaokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye 18 bin ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 16 bin öğrenciye 18 bin TL olmak üzere toplam 40 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği verilecek.

Eğitim öğretim desteğine müracaat etmek isteyen özel okullar ve destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 04-29 Aralık 2023 tarihlerinde sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek müracaatlarını yapacaklar.

Destek almaya hak kazananlar 15 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. Özel okullara nakil ve kayıt işlemleri 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak, 16 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan ek yerleştirmeyle süreç tamamlanacak.

e-Kılavuz için tıklayınız.

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