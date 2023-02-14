Deprem bölgesinde Kayseri seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve 16 ilçe belediye başkanının katılımlarıyla basın toplantısı düzenleyerek, Kayseri’nin deprem bölgesine başlattığı seferberliği anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem sonrası afet yarasını sarmak için tüm imkânlarını seferber eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte deprem bölgesinde desteklerini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal katıldı.

Başkan Büyükkılıç, kentte yayın yapan yaygın ve yerel basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ile 16 ilçe belediye başkanının yanı sıra Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcı Hüseyin Beyhan ve yardımcılarının katılımı ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Büyükkılıç, Türkiye’yi sarsan iki depremden dolayı bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, “Öncelikle bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tabi ki vefat edenlerin yakınları ve milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, inşallah Mevla’m güçlerini, metanetlerini arttırsın. Onların tedavisinde koşturan sağlık camiamıza tabi ki gayret ve onlara da metanet versin diye dua ve temennide bulunuyoruz” dedi.

Yaklaşık bir hafta önce olan deprem sürecinde yaşananları, sarsıntının yaşandığı ilk dakikalarından itibaren aktaran Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve AFAD koordinesinde çalışmaların ilk günden bu zamana kadar yapıldığını anlattı.

Büyükkılıç, AFAD’daki değerlendirmeler sonrasında Vali Çiçek’in acilen İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak atandığını belirterek, “Biz buradaki süreci yönetme yönünde çalışmalarımıza Valilik ile beraber devam ettik. Gelen istekler doğrultusunda taleplere gerek ilçe belediyeleri olarak gerekse Büyükşehir Belediye ve altyapı kuruluşları olarak anında cevap vermeye ve o hizmetleri karşılamaya gayret gösterdik” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası Kayseri’de yaşanan durum hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, deprem üssünün Pazarcık olduğunu, ikinci deprem üssünün de Elbistan olarak belirlendiğini kaydederek, bir taraftan deprem bölgelerindeki 10 ilde olan sürece katkı sağlarken bir taraftan Kayseri boyutunda, sosyal tesislerin, spor tesislerinin, okulların, camilerin, yurtların, insanların yaşayabileceği ortamları hazırladıklarını belirtti.

Kayseri’nin tüm ilçe belediyeleri ile Kahramanmaraş deprem bölgesiyle ilgilenmekle görevlendirildiğini kaydeden Büyükkılıç, “Biz bununla da kalmadık, Osmaniye’ye de Hatay’a da, Malatya’mıza da, Adıyaman’ımıza da sahip çıkma günü. Birlikte fedakârlık yapma günü. Kahramanmaraş ile ilgili yüzde yüz desteğimizi veriyoruz. Onun dışında diğer illere de desteklerimizi sağlıyoruz” dedi.

“BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İLAÇ”

Kayseri’ye deprem bölgesinden dün gece geldiklerini ifade eden Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bir ilaç olduğunu sözlerine ekledi. Büyükkılıç 1 kişinin bile kurtarılması için olağanüstü gayret gösterilen böylesine bir süreçte hedeflerin başka mecralara çekilerek, yanlış açıklamalarda bulunmanın kimseye bir şey kazandırmayacağını dile getirdi.

“BEŞ YÜZ, BİN TIR KAYSERİ’MİZDEN”

“Burada belediyelerimizin ya da kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı destekleri tek tek sıralayacak değiliz” ifadesinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Şundan eminiz ki beş yüz, belki bin tır Kayseri’mizden hayırseverler olarak bu on ilimizle ilgili deprem olan bölgelerin tamamına destek yağdı. Bunun farkındayız, bunların hepsinin birer birer listeleri var. Şu bir gerçek ki yerel yönetimlerin oradaki iş birliği ile yerel ihtiyaçlara yönelik lojistik anlamında gerek itfaiyemizin, gerek elektrik şirketimiz, gerek doğalgazımızın, gerekse ilçe belediyelerimizin yaptığı efendim temizliğinden çöp kamyonundan, oradaki temizlik personelinden her konuda, şimdi ilaçlama boyutlarından üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde binlerce kardeşlerimiz şu anda sahada” dedi.

“KURTARMA EKİPLERİMİZLE YÜZLERCE CANI TAŞIDIK, KURTARDIK”

Açıklamalarında sadece Kahramanmaraş’ta değil, on ilin tamamına destek verilmeye gayret edildiğini ifade eden Büyükkılıç, ‘İtfaiyemizi, kurtarma ekiplerimizin yüzlerce canı oradan taşıdığını, kurtarılma riski taşıyanların kurtarılma yönünde de gayretler gösterdiğini, onlarca canı kurtardığını hep beraber biliyoruz” diyerek şunları aktardı:

“Sadece Kahramanmaraş’ımızda değil, ilçelerinde değil, tüm illerde, o on ilin tamamına yakınında destek var. Isıtma bağlamında yapılacak çalışmalara ya da altyapıyı yapacak çalışmalar bağlamında örneğin Kahramanmaraş’ımızdaki su ile ilgili altyapı konusunda en büyük desteği sağlayan KASKİ kuruluşumuzun elemanları olmuştur. İlçelerimizin ya da itfaiyemizi, kurtarma ekiplerimizin yüzlerce canı oradan taşıdığını, kurtarılma riski taşıyanların kurtarılma yönünde de gayretler gösterdiğini, onlarca canı kurtardığın hep beraber biliyoruz. Bizim amacımız bir mum yakmak, bizim amacımız o yükü paylaşmak, acıları paylaşmak. O anlayış içerisinde lojistik olarak ne yapabilirizi, AFAD'ın, valiliğimizin iş birliği halinde hep beraber sürdürmek yönünde sahada da bulunduk, bulunduğumuz yerden de çalışmalarımız sürdürdük.”

“ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAN BİR KONU; ŞEHRİMİZE GELEN CANLARIMIZI YÖNETME POZİSYONU”

Sürdürdüğü konuşmasında Büyükkılıç, “Şimdi önemli olan bir konu; şehrimize gelen canlarımızı yönetme pozisyonu” şeklinde konuşarak, “Burada hepimizin merhamet duygusu var, ondan hiç kimsenin şüphesi yok, hepimizde iyi niyet var, ondan hiç şüphe yok. O açıdan bu süreçte istismar edenlerin olacağını da düşünmek bile istemiyoruz ya, olabilir. Önemli olan yapılan çalışmaların doğru olması, sağlıklı olması, hedefine yönelik olması, hedefine ulaşması. Hayırseverlerin hayırlarının, insani duygularla çalışma yapanların o duygularının elbette ki hayata geçirilmesi, mağdur olmuş olan depremzede kardeşlerimizin bilgi kirliliği ile bir daha mağdur olmaması” sözlerini paylaştı.

“ŞEHRİMİZE GELEN HER DEPREMEZEDE KARDEŞİMİZ AFAD’A KAYIT YAPTIRSIN”

Kayseri’ye gelen her depremzedenin önce AFAD’a kayıt yaptırması uyarısında bulunan Büyükkılıç, “Şehrimize gelen her depremzede kardeşimizin önce AFAD’a kayıt yaptırmasını mutlak önemsiyoruz. Rasgele bilgilerle, yanlış yerlere, mecralara sürüklenerek macera yaşamasınlar, sıkıntı yaşamasınlar onların hüznü üzüntüsü onlara yeter de artar bile. O açıdan biz onların elini tutalım, yönlendirelim. Bu konuda şahsi yardım bile veriyor olsanız ne olur araştırmadan, ne olur AFAD ile irtibata geçmeden, Kızılay’ımızla, resmi kuruluşlarla irtibata geçmeden bu konuda soru işareti ile yaklaşalım. Bu konuda belediyelerimizin de kapıları açık, kaymakamlıklarımızla iş birliği içerisinde bu süreci yönetiyoruz” uyarısında bulundu.

“KAYSERİ’DEN BAŞKA İLE GİDECEKLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM”

Kayseri’den başka ile gideceklere Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacağını duyuran Başkan Büyükkılıç, terminalden Ankara, İstanbul veya başka yere gitmek isteyenlerin başvurusu halinde, Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak transferinin sağlanacağını dile getirdi.

BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’DEKİ DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI, “TEDİRGİN OLMAYIN” ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kayseri’deki durum hakkında bilgilendirme yapan ve deprem konusunda fedakârca çalışmaların yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri bağlamında tedirgin olmayalım, inşallah bir sıkıntı olmaz diye umuyor ve inanıyoruz. Üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösteriyoruz” diyerek, bütün bunlara rağmen var ise incelenmesi gereken konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Alo 181 üzerinden ya da internet üzerinden gerekli adreslerine başvurmak suretiyle talepte bulunulması tavsiyesinde bulundu.

Kayseri’de birkaç minarenin yıkıldığını, taş olanların betona dönüştürüleceğini ifade eden Büyükkılıç, tek tek her ilçede ve her mahallede gerekli çalışmaların yapıldığını ve tedirgin olunmaması gerektiğini söyleyerek, bundan sonraki süreçte de yerel yönetimler olarak daha dikkatli, daha gayretli yol alacaklarını paylaştı.

DEPREM BÖLGELERİNE “KAYSERİ” SEFERBERLİĞİ

Büyükkılıç, deprem bölgelerinde 1 Büyükşehir, 16 ilçe belediyesi olmak üzere 17 belediyenin görev yaptığını belirterek, “17 belediye olarak dün itibariyle 1589 personelimiz var, 300 civarında iş makinamız var, belediyeler olarak 330’un üzerinde tırlarla giden destek malzemesi var, 349 araç var, bugün gidenler eklenmedi, seferberlik devam ediyor, 23 çöp toplama aracımız var, değişik illerde ve merkezlerde 39 mobil mutfağımız var, mobil wc ve banyo ile 38 karavan konteynır, 49 jeneratör, 19 cenaze yıkama ve nakil aracı var, dün itibariyle 45 otobüs, bugün de istenilen var, 5 yakıt tankeri var. Bunlarla bitmiyor çalışmalar, sürekli devam ediyor” şeklinde konuştu.

Şuan itibariyle kente gelen 10 bin 451 depremzede vatandaşlara tüm belediyelerin sosyal tesislerinin açıldığını da sözlerine ekleyen Büyükkılıç, Kayseri’de 2 bin yapıda inceleme yapıldığını, bin 700’ünün sisteme aktarıldığını, 4’ünün ağır hasarlı konut, 1 acil yıkılması gerekecek olan süreci devam eden yapı, 2 ağır hasar alan 5 katlı yapı, 1 ağır hasar alan 8 katlı yapı, 3 adet ağır hasarlı minare ve 2 adet ağır hasarlı okulun raporlarda geçtiğini söyledi.

Büyükkılıç, Kamu Yapıları İl Müdürlüğü’nde 4 teknik, 80 kişi bu alanlarla ilgili, 6’sı Büyükşehir’den 23 aracın hizmet verdiğini belirterek, devletin yapacağı çalışma sonrası yeniden deprem yönetmeliklerinin değişeceğini, yapı stoklarını da ciddi manada yeniden gözden geçireceklerini vurguladı.

Kayseri’nin tüm ilçe belediyeleri ile Kahramanmaraş deprem bölgesiyle ilgilenmekle görevlendirildiğini kaydeden Büyükkılıç, “Biz bununla da kalmadık, Osmaniye’ye de Hatay’a da Malatya’mıza da Adıyaman’ımıza da sahip çıkma günü. Birlikte fedakârlık yapma günü. Kahramanmaraş’la ilgili yüzde yüz desteğimizi veriyoruz. Onun dışında diğer illere de desteklerimizi sağlıyoruz” dedi.

“GÜN BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞMA, KENETLENME GÜNÜ”

Deprem bölgesinde devletin gücünü gördüklerine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Orada devletimizin gücünü gördük. Gün birlik, beraberlik, dayanışma, kenetlenme günü. Bu yarayı yine bu milletin kendisi, kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde, siyasi kaygıyla hareket etmeden, kenetlenerek aşacağımız kanaatimi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.