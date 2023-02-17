Deprem bölgesinde KASKİ'den seferberlik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası zarar gören kanalizasyon altyapısında meydana gelen bazı problemlerin Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince hızlı bir şekilde revize edildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan büyük depremin ardından ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlar ile harekete geçilirken, bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri bölgede yaptığı çalışmalar ile gönüllere dokundu.

Gıda desteğinden, temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasına ve arama-kurtarma ekiplerine verilen desteğe kadar önemli çalışmalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de altyapıyı işlevsel hale getirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kahramanmaraş’ta içme suyu iletimi için önemli çalışmalar yapan KASKİ’miz, mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının çalışır halde tutulması için de tıkanmış hatları açıyor, kırılmış hatları ise titizlikle onarıyor. Ayrıca kurulan ve kurulacak olan çadır kentler ve konteyner kentlerin kanalizasyon bağlantılarını yapıyor. Kurulan WC’lerin bakım onarım ve temizliğini yapıyorlar. Gerekli ekip ve ekipmanlar ile depremin ilk gününden itibaren bölgede bir an olsun durmadan çalışan KASKİ’miz, bölgede altyapı kavramına giren hizmetleri yeniden revize ederek depremzedelerin hizmetine sundu. Çalışmalar hala devam ediyor. Canla başla 7/24 esasına göre çalışan tüm ekiplerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.