Deprem bölgesinde gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner alanı kurulum çalışmalarını gece yarısı yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Deprem bölgelerinde yaraların sarılması ve acıların bir nebze de olsa hafifletilmesi için adeta seferberlik ilan eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner alanı kurulum çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Mehmetçiklerin işbirliği ile devam ediyor.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece yarısı Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, bölgede yaraları sarmak için özverili şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, “Gece gündüz demeden kahraman şehrimizin yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerimiz ve personelimizle birlikteyiz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden el birliği ile kalkacağız” dedi.

Gece boyunca çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükkılıç, “Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Alanı’nda kurulum çalışmaları gecenin ilerleyen saatinde de devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Mehmetçiklerimiz ile gönül gönüle depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

GECE YARISI İTFAİYEYE ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde büyük fedakârlık göstererek görevini sürdüren itfaiye ekiplerini de gece yarısı ziyaret ederek, “Deprem felaketinin ilk anlarından itibaren gece gündüz çalışan kahraman itfaiyecilerimizle birlikteydik. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve yüzlerce canımızı enkaz altından sağ kurtaran kamu ve özel tüm ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.