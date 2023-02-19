Deprem bölgelerine 45,4 ton mama ulaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 45,4 ton mama depremden etkilenen bölgelere ulaştırıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da açıklamalarda bulunana Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, seyyar kliniklerde personel ve gönüllü veteriner hekimlerin yaralı hayvanların tedavisini titizlikle yaptığını belirtirken, yaralı ve sahipsiz hayvanlar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Kirişci, bakanlık koordinasyonunda 45,4 ton mamayı depremden etkilenen bölgelere ulaştırdıklarını kaydetti.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1626987578632073223