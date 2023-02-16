Deprem bölgelerinde görevini tamamlayan ekipler Manisa'ya dönüyor

AFAD’ın yönlendirmesiyle ilk olarak Osmaniye’ye giden ve devamında Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, görevini tamamlamasının ardından Manisa’ya doğru yola çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 06 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından hızla depremin etkilendiği bölgeye hareket etmişti.

Osmaniye’de 5 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından depremin etkilediği Adıyaman’a yönlendirilen ekipler, Besni ilçesinde umut bekleyen canların enkaz altından kurtarılması için görevli ekiplerle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Tüm Türkiye’nin dakika dakika takip ettiği deprem bölgesinde 10 gündür aralıksız bir şekilde çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesinde görevini tamamlayarak Manisa’ya geri dönüş için yola çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini, deprem bölgesinde görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz uğurladı. Vali Ayaz, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar için itfaiye ekiplerimize teşekkür etti.