Depoları doldurun! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! 20 Aralık itibariyle akaryakıt gruplarından benzinin litresinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

19 Aralık'ı 20 Aralık Çarşamba gününe bağlayan gece yarısından itibaren akaryakıt gruplarından benzine 1,49 TL'lik zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre öotorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Akaryakıt istasyonlarında litre fiyatları benzinde ortalama 33 lira, motorinde 36 lira, LPG'de ise 18 lira.